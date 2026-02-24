Avcılar'da dron takipli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan Nedim Kuru ve ekibi, 5'nci kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum p... Daha Fazla Göster

Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan Nedim Kuru ve ekibi, 5'nci kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum parçalar görüntüledi Daha Az Göster