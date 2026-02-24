Canlı
        Avcılar'da dron takipli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        Avcılar'da dron takipli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        İstanbul Avcılar'da dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 06:58
        Dron takipli uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Dron ile takip edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

        Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. DHA'nın haberine göre aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

