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Avcılar'da inşaat temeli kazılırken yolda göçük oluştu; bitişikteki bina zarar gördü

istanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında bina temeli kazılırken, önünden geçen yolun yarısı çöktü. Bitişikteki başka bir binanın altında ise, göçük nedeniyle boşluk oluştu. Bina önlem amacıyla boşaltılırken, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli binada ve yolda incelemelerde bulundu.

Avcılar'da inşaat temeli kazılırken yolda göçük oluştu; bitişikteki bina zarar gördü
DHA

Avcılar'daki Cihangir Mahallesi Salimbey sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın inşaatı için, temel kazısı yapılmaya başladı. İş makinesi ile temel kazısı yapılırken yolun yarısı büyük bir gürültüyle çöktü.

Yolun çökmesiyle, temel kazılan binanın yanındaki 4 kattan 12 daireden oluşan Güllüler Apartmanı'nın yolun çökmesiyle altında boşluk oluştu. İhbar üzerine Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri çöken bina ve yolda incelemelerde bulundu.

"DÖNÜŞÜM GİREN BİNA SAYISI BİN 950'LERİ BULDU"

Yapılan incelemede zeminin yumuşak olduğu belirlenirken, önlem amacıyla Güllüler Apartmanı'nda yaşayanlar için tahliye kararı verildi. Sokakta polis ekipleri önlem alırken, zabıta ekipleri ise, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı apartmandaki daire sahiplerini tek tek bilgilendirdi. İnşaat için kazı yapan müteahhit uyarılırken, altı boşlukta kalan bitişikteki apartman ve yolun bulunduğu bölüme duvar örmesi istendi. Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, yolun çöken bölümü ile boşaltılan binada incelemelerde bulundu. Başkan Hançerli "Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yeniden yapılması için, temel kazısı sırasında çok şükür bir can kaybı olmadan bir göçük oluşmuş. Su patlağı oluşmuş. Müdahale edildi. Önlemler alınıyor. Tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın kaydığına yönelik bir değerlendirme yok ama tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu an dolgu işlemleri yapılıyor. Müteahhit uyarıldı. Kentsel dönüşüm.

Durduğu yerde yıkılan binalar, çöken balkonlar, kalitesiz yapı stoku. Çok uzun süredir yaklaşık 4 yıldır başarılı bir kentsel dönüşüm süreci yürüttük. Bin 950'leri buldu dönüşüme giren bina sayısı. Hızla devam etmek istiyoruz ama böyle ufak tefek problemler. Her yaptığımız iş ve yıktığımız bina sürecinde bina yıkımının ne kadar doğru ve haklı, zorunlu ve ived olduğunu tekrar tekrar fark ediyoruz. Çünkü toprak yapısı çok sağlıklı bir yapı değil. Çalışmaya devam edeceğiz. Çok şükür ki herhangi bir olumsuzluğa şu ana kadar sebebiyet verilmedi. 1-2 gün içinde de temelleri atılır ve tehlike olmaktan çıkar kanaatindeyim." dedi. Zabıta ekiplerinin uyarısı üzerine dairesinden ayrılan Egemen Şen ise, kazı yapan müteahhite tepki gösterdi. Şen, "Kentsel dönüşüm yapıyorum diye herşeye zarar verdi.Mahkemeye vereceğim.Başka eve gidiyorum " dedi.

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