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HaberlerGündemDİLENCİ TUZAĞI! Son dakika: Avcılar'ı mesken tutan dilenciye dikkat!
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Avcılar'da metrobüste duygu sömürüsüyle dilencilik kamerada

Avcılar'da eski kıyafetler giyen ve fiziksel engelliymiş gibi hareket ederek metrobüste yolculardan para toplayan dilenci kameraya yansıdı.

DİLENCİ TUZAĞI! Son dakika: Avcılar'ı mesken tutan dilenciye dikkat!
DHA

Olay, Avcılar'da bulunan İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde durağa gelen kimliği belirsiz kişi, durağın çatı kısmındaki tabelanın arkasına sakladığı eski montunu giydi. Ardından da ayakkabılarını çıkaran dilenci, eşyalarını tabelanın arkasına saklayarak durağa gelen bir metrobüse bindi.

Yalın ayak ve eski montuyla duygu sömürüsü yapan kişi insanlardan para toplamaya başladı. Durumun farkına varan bir vatandaş, dilencinin numarasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti, o anları da sosyal medyada paylaştı.

"YAKLAŞIK 1 AYDIR GÖRÜYORUM ONU"


Dilenciyi görüntüleyen Tolga Türker, "Ben yaklaşık bir aydır görüyorum. Bir aydır özellikle soğuk havalarda gelip ayakkabılarını çıkartıyor. Şu çatının üzerine koyuyor eşyalarını, hatta şu anda eşyalar orada. Metrobüse yalın ayak binip duygu sömürüsü yapıyor sürekli. Kambur yürüyor ama sağlam aslında. Her gün aynısını yapıyor. Ben onu takip ediyordum, metrobüse binmesini bekliyordum. İçerde rezil edecektim onu ama bugün tesadüf metrobüse binmedi. Yarın da gelir o buraya, her gün aynı saatlerde geliyor. İki montu var onları değişim yapıyor." dedi.

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