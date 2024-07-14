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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar’da D-100’ü kilitleyen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Avcılar’da D-100’ü kilitleyen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Avcılar'da D-100 kara yolunda meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeni ile kara yolunda trafik oluşurken aracı hasar gören sürücü, kazanın makas atan araçlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 02:15 Güncelleme: 14.07.2024 - 02:15
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        D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde meydana geldi.

        İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine iki otomobil ve minibüse çarptı.

        Kaza yapan 4 araçta hasar oluşurken, bir kişi yaralandı. Araçların D-100 Karayolu'nu kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

        Kazaya karışan sürücü, kazanın makas atan araçlardan kaynaklandığını iddia etti. D-100 Karayolu'ndaki trafik araçların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü.

        Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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