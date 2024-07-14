Avcılar’da D-100’ü kilitleyen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Avcılar'da D-100 kara yolunda meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeni ile kara yolunda trafik oluşurken aracı hasar gören sürücü, kazanın makas atan araçlar nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti
Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde meydana geldi.
İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine iki otomobil ve minibüse çarptı.
Kaza yapan 4 araçta hasar oluşurken, bir kişi yaralandı. Araçların D-100 Karayolu'nu kapatması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan sürücü, kazanın makas atan araçlardan kaynaklandığını iddia etti. D-100 Karayolu'ndaki trafik araçların kaldırılması ile tekrar normal seyrine döndü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.