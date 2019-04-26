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Avengers: Endgame'in tüm dünyada ilk hafta sonu hasılatının ise 1 milyar dolara ulaşabileceği iddia ediliyor. Sektör uzmanları özellikle Çin'den gelecek gişe rakamlarıyla Endgame'in Amerika dışında 650-700 milyon dolar bir hasılat elde edebileceğini böylece de 1 milyar dolar barajını en hızla açan film olacağını söylüyorlar.