Avlu ekranlara gelen son bölümüyle yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. Deniz ve Kudret'in hesaplaşması kaldığı yerden devam ediyor. Kudret ile Deniz'in hesaplaşmasında son sahne nefesleri kesti. Peki, Avlu 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Avlu dizisine dair tüm detaylar...



AVLU 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu 20. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bitimiyle bitlikte izleyiciler yeni bölüm fragmanının yayınlanmasını bekledi fakat Avlu 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

AVLU 20. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz, planlarını gerçekleştirebilecek mi?

Zerrin, Azra ve Deniz arasındaki gerginliği kendi lehine çevirmeye çalışmaktadır. Fakat bu, karanlık planlarından yalnızca biridir. Azra’nın travmatik geçmişi hiç ummadığı anda tekrar yakasına yapışmıştır. Sevda'nın yanında getirdiği çip, cezaevi gündemine bomba gibi düşerken bu sırada Deniz kimseyle paylaşmadığı planının her aşamasının tıkır tıkır işlemesini sağlamaktadır. Deniz bu kez peşinde olduğu şeyi elde edebilecek midir?

AVLU OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Demet Evgar (Deniz Demir), Ceren Moray (Azra Kaya), Nursel Köse (Kudret Öztürk), Kenan Ece (Murat Ünal), Ayça Damgacı (Hasret Şengül), Şeyla Halis (Jale Şahin), Nergis Öztürk (Zerrin), Selen Seyven (Heves), Simel Keçicioğlu (Derya), Onuryay Evrentan Atasalihi (Özlem Balaban), Tuğrul Tülek (Sinan), Denizcan Aktaş (Alp Öztürk),Teoman Kumbaracıbaşı (Hakan Demir), Çağdaş Onur Öztürk (Oktay Boran), Ayhan Eroğlu (Sayko Bekir), Sevda Dalgıç (Bade), Deniz Barut, Eslem Akar (Ecem Demir), Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç, Sinan Pekinton, Aytaç Arman, Berna Eker, Saniye Semra, Ece Aksel , Ilgaz Küren, Merve Atılmış , Didem Hayta, Görkem Mertsöz, Melis Cingöz, Ruçhan Çalışkur, Şebnem Dönmez

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ