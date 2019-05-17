Avlu dizisi heyecan ve adrenalin dolu son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı büyük merak konusu oldu. Avlu 42. son bölümde Deniz ve Azra birbirlerinden habersiz aynı anda belki de tarihlerinin en cesur kararını almaları ve Safiye'nin odasından özgürlükleri için bir kapının açılması dikkatleri çekti. Peki Avlu 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Avlu dizisine dair detaylar...

AVLU 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu, ekranlara gelen heyecan dolu son bölümün ardından 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Avlu yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVLU 42. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz ve Azra, hayatlarının en cesur kararını alırlar



Safiye’nin odasından özgürlüğe açılan kapı aralanmak üzeredir. Ancak oradan kimlerin geçeceği bilinmemektedir. Deniz ve Azra birbirlerinden habersiz aynı anda belki de tarihlerinin en cesur kararını alırlar. Zerrin ise tanıdık bir yüzün onu nerelere sürükleyebileceğini deneyimleyecektir.