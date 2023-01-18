AVM'lerin Metrekare Verimlilik Endeksi arttı

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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Kasım 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 140,4 oranında artarak 1356 puana yükseldi. Kasım 2022 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 84,39 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Kasım 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 4,5 oranında artış göstererek 1356 puana yükselmiştir. Kasım 2022 için açıklanan aylık enflasyon oranının yüzde 2,8 olduğu düşünüldüğünde, Kasım 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında yine metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Kasım 2022’de İstanbul’da 6.824 TL, Anadolu’da 4.069 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2022’de 5.171 TL olarak gerçekleşti.

KATEGORİLER BAZINDA CİRO ENDEKSİ

Endeks kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, teknoloji kategorisinde yüzde 171,1, ayakkabı kategorisinde yüzde 148,8, giyim kategorisinde yüzde 137,9, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 134,4, diğer kategorisinde 126,6 ve hipermarket kategorisinde yüzde 118,0’lık bir artış yaşandığı görüldü.

Kategoriler bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında en fazla artış gösteren kategorinin yüzde 21,6’lık artışla teknoloji kategorisi olduğu görüldü. Diğer kategorisinde yüzde 3,9, ayakkabı kategorisinde yüzde 3,3, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 2,9 ve giyim kategorisinde yüzde 0,9’luk bir artış, hipermarket kategorisinde yüzde 1,1’lik bir düşüş yaşandığı gözlendi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ

Kasım 2022 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 16,0’lık bir artış ile 87 puana yükseldi.

Kasım 2022 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Ekim 2022 ile karşılaştırıldığında yüzde 1,1 oranında bir düşüş olduğu gözlemlendi.