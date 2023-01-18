AVM'lerin Metrekare Verimlilik Endeksi arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

AVM'lerin Metrekare Verimlilik Endeksi arttı

Kasım 2022 döneminde AVM’lerin Metrekare Verimlilik Endeksi, bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 4,5 arttı

AVM'lerin Metrekare Verimlilik Endeksi arttı
HABERTURK.COM

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Kasım ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Kasım 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 140,4 oranında artarak 1356 puana yükseldi. Kasım 2022 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 84,39 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Kasım 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 4,5 oranında artış göstererek 1356 puana yükselmiştir. Kasım 2022 için açıklanan aylık enflasyon oranının yüzde 2,8 olduğu düşünüldüğünde, Kasım 2022 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında yine metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Kasım 2022’de İstanbul’da 6.824 TL, Anadolu’da 4.069 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Kasım 2022’de 5.171 TL olarak gerçekleşti.

KATEGORİLER BAZINDA CİRO ENDEKSİ

Endeks kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki, teknoloji kategorisinde yüzde 171,1, ayakkabı kategorisinde yüzde 148,8, giyim kategorisinde yüzde 137,9, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 134,4, diğer kategorisinde 126,6 ve hipermarket kategorisinde yüzde 118,0’lık bir artış yaşandığı görüldü.

Kategoriler bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Ekim 2022 dönemi ile karşılaştırıldığında en fazla artış gösteren kategorinin yüzde 21,6’lık artışla teknoloji kategorisi olduğu görüldü. Diğer kategorisinde yüzde 3,9, ayakkabı kategorisinde yüzde 3,3, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 2,9 ve giyim kategorisinde yüzde 0,9’luk bir artış, hipermarket kategorisinde yüzde 1,1’lik bir düşüş yaşandığı gözlendi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ

Kasım 2022 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 16,0’lık bir artış ile 87 puana yükseldi.

Kasım 2022 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Ekim 2022 ile karşılaştırıldığında yüzde 1,1 oranında bir düşüş olduğu gözlemlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
İŞ-YAŞAM Erdoğan'dan THY zirvesine video mesaj
Koç'un projesi Davos'ta dünyaya örnek gösterildi
İŞ-YAŞAM Koç'un projesi dünyaya örnek gösterildi
"Osmangazi'de 40 bin araçlık geçiş garantisini yıl ortası tutturuyoruz"
İŞ-YAŞAM 'Osmangazi'de garantiyi tutturacağız'
Rusya’da şirketlere Batılı hissedarların oylarını “dikkate almama” izni verildi  
İŞ-YAŞAM Ruslar Batılı ortağı dikkate almayabilir
İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesini korudu
İŞ-YAŞAM İngiltere'de işsizlik yerinde saydı
Borsa alternatifsizliğini kaybetti mi?
İŞ-YAŞAM Borsaya ortak mı geldi?
Sorrell: 'Avrupa'da resesyon riski var, ama derin değil'
İŞ-YAŞAM 'Avrupa'da derin olmayan resesyon riski var'
Bakan Nebati: Tek problemimiz var, enflasyon.
İŞ-YAŞAM ''Enflasyondaki düşüş devam edecek''
Rekabet'ten Esenboğa Havalimanı'nın işletmesinin TAV'a devrine onay
İŞ-YAŞAM Esenboğa'nın TAV'a devrine onay
Sağlık sigortası fiyatları neden arttı?
İŞ-YAŞAM Sağlık sigortası neden pahalı oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.