Ruhsatlı oteli, hastanesi, iş merkezi, fabrikası olan iş insanları, imar barışına başvurduklarında, kayıt bedelinin hesabı binanın tamamı üzerinden yapılıyordu.

Hürriyet'te yer alan habare göre; Bedel yüksek çıktığından turizmciler başta olmak üzere iş dünyası barış için başvurmuyordu. İmar barışına başvurma süresi 31 Ekim’de sona ererken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelen talepler doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’nde değişiklik yaptı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerden bazıları şöyle:

Kaçak binalar Hazine ve belediye arsaları üzerindeyse, arsa emlak değeri binanın oturum alanı üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla yapı kayıt belgesi bedeli de daha düşük çıkacak. Ayrıca parsel üzerinde birden fazla yapı bulunuyorsa sadece Yapı Kayıt Belgesi başvurusunda bulunulan yapının arsa payı dikkate alınacak.



HES VE RES’LER DE GİRDİ



Kaçak güneş enerji santralleri başvurduğunda, ürettikleri her bir megawatt enerji için 100 bin lira ödemeleri gerekiyordu. Dün yapılan değişiklikle bu hüküm kaldırıldı. Rüzgâr, hidroelektrik enerji santrallerini de kapsayacak şekilde enerji üretim tesislerinin tamamı dahil edildi.

İskele, liman, tersanelerde ise hesaplar her bir metrekare için 1500 lira olarak belirlendi.

Binanın katları hesaplanırken, bodrum katlar da hesaba dahil edildi. Ruhsatta görünmeyen ibadethaneler ile valilikler, okul, hastaneler gibi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari olmayan yapıları yapı kayıt belgesi bedeli ödemeyecek.





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