Avokado hakkında 10 ilginç bilgi: Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
Günümüzde sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olan avokado, sadece lezzetiyle değil, bilim insanlarını şaşkınlığa uğratan kökeniyle de ilgi çekiyor. Dünyanın en çok avokado üreten ülkesinden uzun boyunlu avokadolara kadar işte 10 ilginç gerçek!
Avokadoların yeni doğmuş bir bebek kadar büyüyebileceğini biliyor muydunuz? Bugün çok severek tükettiğimiz avokadolar hakkındaki 10 ilginç ve eğlenceli bilgiyi sizin için derledik. İşte detaylar!
1. BİLİM İNSANLARI AVOKADOLARIN NASIL HALA VAR OLDUĞU KONUSUNDA ŞAŞKIN!
Avokadolar, yaklaşık 66 milyon yıl önce, Senozoik dönemin başlangıcında evrimsel olarak en üst seviyelerine ulaştılar. O zamanlar anlamlıydılar. Avokadoları bütün olarak yiyebilen mamutlar ve dev yer tembel hayvanları gibi megafauna için düzenli bir besin sosuydu.
Bu dev yaratıklar daha sonra büyük avokado tohumlarını ağaçtan uzağa taşıyor ve onları büyüme şanslarının daha yüksek olduğu yerlere kakalarını yapıyorlardı.
Megafaunanın soyu yaklaşık 13.000 yıl önce tükendiğinde, avokadolar düzenli olarak yenmiyordu, bu yüzden onların da soyunun nasıl tükenmediği bir muamma! Kaderin lezzetli bir cilvesi olarak, bir şekilde insanların onları yetiştirmeye başlamasına yetecek kadar uzun süre hayatta kaldılar.
2. MEKSİKA DÜNYANIN EN BÜYÜK AVOKADO ÜRETİCİSİDİR
Ülke 2022 yılında yaklaşık 2,5 milyon ton avokado üretmiştir. Aynı yıl Meksika, 252 bin hektarlık alanı kaplayan çok sayıda avokado ağacı dikti. Bu, 2000 yılında tahmini 245 milyon kg olan avokado talebinin 2022 yılında 1,2 milyar kg çıkmasını sağlamak için yapıldı!
3. BAZI AVOKADOLAR ÇEKİRDEKSİZDİR!
Çekirdeksiz avokadolar cukes veya kokteyl avokado olarak adlandırılır, ancak bunlar belirli bir çeşit değildir. Bunun yerine, Ettinger ve Fuerte gibi bazı avokado çeşitlerinde biyolojik bir kusurun sonucu olarak ortaya çıkarlar.
4. ULUSAL AVOKADO GÜNÜ 31 TEMMUZ'DA KUTLANMAKTADIR
Bu eğlenceli gün 2017 yılında sağlıklı yemeklere odaklanan Kaliforniya merkezli bir teslimat şirketi olan Model Meals tarafından oluşturuldu. Ulusal Avokado Günü, Kaliforniya'da avokado sezonunun zirveye ulaştığı 31 Temmuz'da kutlanmaktadır.
5. HASS AVOKADO EN POPÜLER AVOKADO TÜRÜDÜR
Avokadonun 400 çeşidi arasında en çok Hass avokadoları öne çıkmaktadır; dünya çapında tüketilen avokadoların yaklaşık yüzde 80'i Hass avokadolarıdır.
Adı, 1926 yılında evinde avokado fideleri yetiştirmeye karar veren Rudolph Hass adlı bir postacıdan gelmektedir. Fidelerden biri sonunda tadı son derece kremsi ve lezzetli olan daha küçük, koyu tenli bir avokado doğurdu.
6. BAZI AVOKADOLARIN BOYUNLARI UZUNDUR!
Bu eşsiz görünümlü avokadoların iki ana türü vardır. Bunlardan ilki, Florida Keys kökenli Russel avokadolarıdır. Diğeri, Pura Vida avokadoları, Nikaragua'ya özgüdür. Her iki çeşit de tipik olarak 33 santimetre uzunluğa kadar büyür ve 0,45-1,36 kg ağırlığındadır.
7. HAWAİİ'DEKİ AVOKADOLAR YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEK KADAR BÜYÜYEBİLİR!
Ocak 2019'da, Hawaiili çiftçi Kenji Fukumitsu, yıllardır yaptığı gibi yerel tıbbi kliniğine bir kutu avokado teslim etti.
Ancak bu kez avokadolar, onları tartmaya karar veren asistan doktorlardan birinin dikkatini çekti. Görünüşe göre Kenji bilmeden dünyanın en ağır avokadolarını yetiştiriyordu ve her biri yaklaşık 2,72 kg ağırlığındaydı.
8. AVOKADO ÇEKİRDEKLERİNİN BAŞKA KULLANIM ALANLARI DA VARDIR
Avokado ağaçları dikmenin yanı sıra, avokado çekirdeklerinin yüz fırçalamadan boya yapımına kadar çeşitli kullanım alanları vardır.
İnsanların avokado çekirdeklerini kullanmasının bir başka yolu da çay yapmaktır. Antioksidanların yanı sıra bağışıklığı güçlendiren birçok besinle dolu oldukları ortaya çıktı. Bunun nedeni, bir avokadodaki besin maddelerinin %70'ine kadarını içermeleridir.
9. AVOKADO BAZI HAYVANLAR İÇİN ZEHİRLİDİR
Sığırlar, keçiler, kuşlar ve atlar avokado yedikten sonra mide rahatsızlığı yaşayan hayvanlara örnek olarak verilebilir. Avokadolar persin adı verilen doğal bir mantar ilacı içerdiğinden onlar için zehirlidir. Neyse ki, en yüksek persin konsantrasyonları yapraklarda ve çekirdeklerde bulunur ve hayvanlarınızın bunları yemeyi denemesi pek olası değildir.
10. AVOKADO FAYDALI BESİNLERLE DOLUDUR
Avokado potasyum açısından zengindir; ortalama büyüklükteki 198 gram bir avokado günlük potasyum ihtiyacınızın yüzde 21'ini karşılar. Bu da avokadonun kan basıncınızı düzenlemede ve sinir sisteminizi güçlendirmede yardımcı olmasını sağlar.
Avokado ayrıca yüksek miktarda C, B6 ve E vitaminleri içerir ve bunların hepsi daha güçlü bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Son olarak, yüksek lif ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde bağırsak sağlığınız için harikadır.
Kaynak: The Facts Site