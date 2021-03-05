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Güney Koreli SK Group, Avrasya Tüneli'nde hisse satışına hazırlanıyor

﻿Güney Koreli SK Group'un Avrasya Tüneli'ni işleten konsorsiyumdaki yüzde 18'lik azınlık hissesini satacağı iddia edildi. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre Güney Koreli grubun hisse satışı için bir danışmanla anlaştığı belirtildi. Tüneli 24 yıllığına işletme hakkı bulunan ATAŞ'ta diğer hissedar ise yüzde 50 ile Yapı Merkezi

Avrasya Tüneli'nde hisse satışı iddiası - Haberler
HABERTURK.COM

Güney Koreli SK Group'un Avrasya Tüneli'ni işleten konsorsiyumdaki yüzde 18'lik azınlık hissesini satacağı iddia edildi. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre Güney Koreli grubun hisse satışı için bir danışmanla anlaştığı belirtildi.

İsmini açıklamayan kaynaklar satış girişiminin işleme dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin kesin bir durumun olmadığını ifade ederken, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.(ATAŞ) ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

ATAŞ'ın yüzde 50'si İstanbul merkezli Yapı Merkezi A.Ş.'de bulunurken kalanı Seul merkezli SK Group'un imtiyazında. Konsorsiyum 2012 yılında boğazın altından, deniz içi tünelle İstanbul'un iki yakası arasında araç geçişini sağlayan Avrasya Tüneli'nin yapımı için 18 yıl vadeli 960 milyon kredi almıştı. Konsorsiyum, tünelin faaliyete geçtiği 2017 Ağustos ayından başlayarak 24 yıllığına işletme hakkını da elinde bulunduruyor.

5.4 kilometrelik kısmı İstanbul Boğazı'nın altında olan ve toplamda 14.6 kilometrelik tünel günde yaklaşık 120 bin araca hizmet veriyor.

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