Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda tutuklanan Avrasya Tüneli’nin işletmecilerinden ve Yapı Merkezi isimli firmanın sahipleri Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu tahliye edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık tahliye gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada şüphelilerin Kirazlı - Halkalı Metro Hattı Yapımına ilişkin olarak yapılan ihale kapsamında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulunduklarını belirtti.