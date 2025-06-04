İBB soruşturmasında 6 kişi daha etkin pişmanlıktan tahliye edildi

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü ve Servet Yıldırım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, savcılık açıklamasında somut olaylara dayalı ve örgütün yapısı ile işleyişine ilişkin samimi beyanlarda bulundukları belirtildi.

Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş ve Altan Gözcü yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Servet Yıldırım ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.