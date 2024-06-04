Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.556,80 %1,50
        DOLAR 32,1954 %0,01
        EURO 35,1467 %0,04
        GRAM ALTIN 2.431,18 %0,04
        FAİZ 41,46 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 31,74 %-0,16
        BITCOIN 69.081,00 %-0,02
        GBP/TRY 41,2598 %0,02
        EUR/USD 1,0908 %0,04
        BRENT 77,77 %-0,75
        ÇEYREK ALTIN 3.974,59 %0,03
        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

        Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde yükselişle kapandı. İngiltere'de ise, FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.262,75 puana indi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 08:07 Güncelleme: 04.06.2024 - 08:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa borsaları yükselişle kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İngiltere hariç yükselişle kapandı.

        Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 artarak 519,85 puana indi.

        ​​​​​​​İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.262,75 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 7.998,02 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artarak 18.608,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 34.670,06 puana çıktı.

        Euro/dolar paritesi TSİ 21.27 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 1,089 seviyelerinden işlem gördü.

        Küresel piyasalarının odağında bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yer alırken, bugün açıklanan verilere göre ABD'de inşaat harcamaları nisanda artış beklentisinin aksine yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Termometreler yükseldi, alarma geçildi!
        Termometreler yükseldi, alarma geçildi!
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Hizbullah vurdu, İsrail'de yangın çıktı
        Hizbullah vurdu, İsrail'de yangın çıktı
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı
        Baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"