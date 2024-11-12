Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.224,91 %-0,56
        DOLAR 34,3776 %0,11
        EURO 36,5397 %-0,20
        GRAM ALTIN 2.888,49 %-0,19
        FAİZ 42,78 %-2,77
        GÜMÜŞ GRAM 34,00 %0,32
        BITCOIN 86.008,00 %-2,28
        GBP/TRY 44,0270 %-0,41
        EUR/USD 1,0622 %-0,31
        BRENT 72,44 %0,85
        ÇEYREK ALTIN 4.722,67 %-0,19
        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü - Enerji Haberleri

        Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü

        Avrupa'da aralık vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları bu yılın en yüksek seviyesine ulaşarak megavatsaat başına 44,32 euroyu gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören aralık vadeli kontratlarda dün megavatsaat başına 43,72 euro olan kapanış fiyatı yüzde 1,37 artış gösterdi.

        Böylece, TTF fiyatı megavatsaat başına 44,32 euroya çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

        Uzmanlar söz konusu artışta kış döneminde düşen sıcaklıklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin yetersiz kalması sebebiyle yükselen doğalgaz talebinin etkili olduğunu bildiriyor. Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranı 10 Kasım itibarıyla yüzde 93,4 olarak kayıtlara geçti.

        Bunun yanı sıra ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının da doğalgaz fiyatlarındaki artışı desteklediği ifade ediliyor.

        Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin LNG ve Elektrik Piyasaları Analisti Kaushal Ramesh, şirketin paylaştığı bilgi notunda, Trump'ın zaferinin ardından piyasa tepkilerinin sınırlı kaldığını ancak orta vadede ABD'nin önde gelen petrol ve LNG ihracatçısı rolünü güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti.

        Ramesh, yıl sonuna kadar piyasa hareketlerini etkileyen ana faktörün reaktif hava koşullarına hazırlık önlemleri olduğunu ve bunun 2025'e yönelik belirsizliği koruduğunu sözlerine ekledi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü!
        Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!