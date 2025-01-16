Avrupa'dan ateşkes açıklamaları

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, X hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkese varılmasının esirler ve ailelerinin yanı sıra Gazze halkı için de olumlu bir gelişme olduğunu aktardı.

Belçikalı lider, "Aylarca süren çatışmaların ardından esirler, aileleri ve Gazze halkı için muazzam bir rahatlama hissediyoruz. Bu ateşkesin çatışmalara son vereceğini ve kalıcı bir barışın başlangıcı olacağını umalım." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, X paylaşımında, ateşkesi "bir umut ışığı" olarak nitelendirerek, bu gelişmenin uzun süredir beklendiğini kaydetti.

Belçika'nın tüm tarafları ateşkes kararına saygı göstermeye çağırdığını belirten Quintin, "Akan kan durmalıdır. İnsani yardım için sınırsız erişim garanti altına alınma, esirler serbest bırakılmalı. Belçika, iki devletli çözüme yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması ve aralarında Almanların da bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varılmasının iyi olduğunu belirterek, “Bu anlaşma şimdi tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Tüm rehineler serbest bırakılmalıdır.” İfadesini kullandı.

Cenazelerin de onurlu bir veda için ailelere verilmesi gerektiğini belirten Scholz, "Bu ateşkes savaşın kalıcı olarak son bulması ve Gazze Şeridi'ndeki kötü insani durumun iyileştirilmesi için bir fırsat sunuyor. Bunun için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu saatlerde esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki ölümlerin sona ermesi umudu var. Sorumluluğu taşıyan herkesin bu fırsatın değerlendirilmesini sağlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İngiltere: Ateşkes Gazze'ye insani yardımın artmasına olanak tanımalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, "Evleri bir gecede savaş alanına dönen masum Filistinliler ve hayatlarını kaybeden çok sayıda kişi için bu ateşkes, Gazze'deki acıyı sona erdirmek için acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların büyük ölçüde artmasına olanak tanımalı." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Starmer, ardından İsrail ve Filistin halkları için iki devletli çözüm temelinde kalıcı olarak daha iyi bir geleceğin nasıl güvence altına alınacağına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Başbakan Starmer, İngiltere ve müttefiklerinin, şiddet döngüsünü kırmak ve Orta Doğu'da uzun vadeli barışı güvence altına almak için bu önemli çabaların ön saflarında yer almayı sürdüreceğinin altını çizdi. İtalya ve Malta, ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyor İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, Gazze'de ateşkes ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılmasını büyük memnuniyetle karşılamakta ve uzun bir müzakere süreci sonucunda elde edilen bu başarıdan dolayı Mısır, Katar ve ABD'yi tebrik etmektedir." ifadesi yer aldı. İtalyan hükümetinin, geçen yıl G7 Dönem Başkanı sıfatıyla, bu sürece her zaman kararlılıkla destek verdiği hatırlatılan açıklamada, İtalya’nın tüm rehinelerin ailelerine kavuşmasını beklemekte olduğu kaydedildi. REKLAM Ateşkesin, Gazze'deki sivil halk için insani yardımların önemli ölçüde artırılmasına olanak sağladığı belirtilen açıklamada, İtalya'nın bu alandaki çabalarının, özellikle gıda güvenliği ve sağlık odaklı "Gazze için Gıda" girişimi aracılığıyla sürdürmeye devam edeceği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İtalya, Avrupa ve uluslararası ortaklarıyla birlikte Gazze’nin istikrarı ve yeniden inşası için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Aynı zamanda, iki devletli çözüm temelinde, İsrail ve bir Filistin Devleti’nin yan yana, barış ve güvenlik içinde, karşılıklı olarak tanınan sınırlar çerçevesinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barış sürecini yeniden başlatma perspektifini güçlendirmek amacıyla, düşmanlıkların kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik çalışmaları da destekleyecektir." Malta Başbakanı Robert Abela da X platformundan yaptığı paylaşımında, "Malta Hükümeti, Gazze ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Sayısız insan hayatını kaybetti ve rehineler tarifsiz acılar yaşadı. Bu ateşkes, dünyanın umut ettiği ve İsrail ile Filistin halkının ihtiyaç duyduğu şeydir. Malta, her zaman olduğu gibi barış girişimlerini desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM İrlanda: Ateşkesin kalıcı anlaşmaya yol açmasını umuyoruz İrlanda Başbakanı Simon Harris, yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmanın İsrail hükümetinin resmi onayından geçmesini temenni ettiğini dile getirdi. Harris, "Tüm tarafların, bu fırsatı değerlendirerek taahhütlerini tam olarak yerine getirmelerini, esirlerin ailelerine dönmelerine ve Gazze halkının hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamalarına izin vermelerini ve bunun kalıcı anlaşmaya yol açmasını umuyorum." ifadesini kullandı. Bu süreçte uluslararası toplumun da üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Harris, şunları kaydetti: "Gazze'ye yardımları arttırmalı, Gazze'ye istikrar ve yönetim getirecek yenilenmiş bir Filistin Yönetimini desteklemeli ve kalıcı barışa götürecek sürecin başlatılması için çalışmalı. Bu da ancak İsrail devletinin egemen bir Filistin devleti ile barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözümle mümkün olacaktır." Slovenya: Kalıcı ateşkes sağlanmalı Slovenya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılandığını belirtti. REKLAM Ateşkesin Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaşmasına olanak sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu gelişmelerin ardından dinlenme zamanı değil. Kalıcı ateşkes sağlanmalı. Çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bu önemli adımın atılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Hollanda: Barışa doğru atılmış ilk adım olsun Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşma sağlanmasını büyük memnuniyetle karşıladığını ve önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Schoof, sosyal medya hesabından, “Artık her iki tarafın da anlaşmalara uyması önemli, böylece çok daha hayati önem taşıyan insani yardımlar Gazze'deki acı çeken halka ulaştırılabilir ve rehineler nihayet sevdiklerine kavuşabilir.” paylaşımında bulundu. Anlaşmanın Ortadoğu'da gerginliğin azaltılmasına yönelik ve kalıcı barışa doğru önemli bir adım olduğunu paylaşan Schoof, “İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes, benim büyük memnuniyetle karşıladığım önemli bir gelişmedir.” açıklamasında bulundu.