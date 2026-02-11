Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, ödeme aracı olarak dijital Euro çıkarılmasına destek verdi. Strasburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yıllık faaliyet raporu görüşüldü.

Milletvekillerinin oy çokluğuyla kabul ettiği rapora, 420 "evet" oyuyla dijital Euro girişimini destekleyen bir madde eklendi.

Söz konusu maddede, Avrupa Birliği'nin (AB) parasal egemenliğini güçlendirmesi, ödeme sistemlerindeki parçalanmayı azaltması ve tek pazarın bütünlüğü ile dayanıklılığını artırması açısından dijital Euro'nun gerekli olduğu vurgulandı.

Maddede, dijital Euro'ya yönelik çalışmaların desteklendiği belirtilirken, nakit Euro'nun rolünün korunmasının önemine de dikkat çekildi.

REKLAM

DİJİTAL EURO'NUN 2029 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

AMB, uzun süredir dijital Euro ödeme sistemi üzerinde çalışmalar yürütmesine rağmen, henüz uygulamaya yönelik somut bir adım atmadı.

Dijital Euro'nun hayata geçirilebilmesi için AP ile üye ülkelerin ortak bir yasal metin üzerinde uzlaşmaya varması gerekiyor.

Son dönemde AB ülkelerinde, ABD merkezli ödeme şirketlerine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla dijital Euro konusunda daha hızlı ilerlenmesi gerektiği yönündeki görüşler öne çıkıyor. Dijital Euro'nun en erken 2029 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.