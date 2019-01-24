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AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi değerleri açısından iyi ve kötü terör örgütü ayrımı yapma lüksü olmadığını ve terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini söyledi.
15 Temmuz Derneği ve Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyince (COJEP),Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi'nde, "Avrupa Konseyinin Demokratik Değerlerinin Korunması, İllegal Örgütler ve Darbelerle Mücadele" konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa AK Parti İstanbul Milletvekili Sırakaya, COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve çok sayıda davetli katıldı.
Sırakaya, yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra temel insan hakları, demokratik değerler ve hukukun kurumsallaşması için kurulduğunu hatırlatarak "Türkiye PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele ederken ciddi kayıplar yaşadı. AB'nin, kendi kuruluş değerleri doğrultusunda iyi terör örgütü ve kötü terör örgütü ayrımı yapma lüksü yoktur. AB'nin terör örgütleriyle mücadelede Avrupa'nın değerleri gereği Türkiye’ye destek vermesi gerekir." dedi.
Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Avrupa tarafından yalnız bırakıldığına dikkati çeken Sırakaya "PKK Avrupa'da camilere, Türk derneklerine saldırıyor. Terör örgütleri Avrupa ve Amerika'da etkinlik alanlarını genişletiyor. Bu durumun değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.
"AB, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI İLKESEL TAVIR ALMASI ŞART"
Gedikoğlu da çoğulcu değerler konusunda AB'nin Müslümanlara iki yüzlü davrandığını belirterek AB'nin değerleri açısından terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.
PKK'nın Avrupa ve Fransa'da imaj çalışması yaptığına işaret eden Gedikoğlu, "AB kendi demokratik değerleriyle çelişiyor. Terör örgütlerine karşı ilkesel tavır alması şart." diye konuştu.
Şebik ise Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine kadar Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanmış pek çok badireyi atlattığını aktararak "Örgüt, emniyet ve yargı içerisinde yaptığı kadrolaşma sonucunda bu kurumlara yerleştirdiği mutlak itaatkar elemanları sayesinde faaliyetlerini hukuki görünüm altında hukuk dışı yollarla gerçekleştirmiştir. Hukuk dışı faaliyetlerin hukuk cübbesi altında yapılması o faaliyeti hukuki kılmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası gözlemciler ve diplomatların darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğu kanaatini paylaştığına dikkati çeken Şebik, güçlü bir Türkiye’nin daha güçlü bir AB'nin anlamına geldiğini söyledi. Şebik, "Dünyada daralan ekonomi, savaşlar ve mülteci sorunları Türkiye ve AB ülkelerinin birbirlerine ihtiyaçlarını artırmıştır. İnsanlığa, medeniyete, tüm insani değerlere karşı yükselen bu meydan okumaya hep beraber karşı çıkabiliriz." dedi.
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