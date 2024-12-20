Avrupa Kulüpler Birliği’nden, Avrupa Süper Ligi’ne yine veto!

Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih de dahil olmak üzere yüzlerce Avrupa futbol takımını temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi projesini yeniden canlandırma girişimini 'bozucu' bir kampanya olarak nitelendirerek bunun 'ayrılıkçı ve çıkarcı kulüpler' tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yeniden markalanmış Unify League'in mimarlarını 'çaresizce tanıtım arayışı içinde olmakla' suçladı.

Ekim 2022'de, Avrupa Süper Ligi'nin oluşturulmasına 'sponsor ve yardımcı olmak' amacıyla kurulan A22 Sports Management şirketi bu hafta yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yerini alacak şekilde tasarlanmış Unify League'in, 96 takımlı dört ligden oluşan bir turnuva için FIFA ve UEFA'ya öneriler sunduğunu belirtti. Ayrıca maçları, yayın haklarını satmak yerine, özel bir ücretsiz yayın platformunda göstermeyi planladığını açıkladı. Orijinal Avrupa Süper Ligi (ESL) projesi, 2020 sonbaharında detaylarıyla duyurulmuş ve UEFA tarafından engellenmişti.