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        Haberler Spor Futbol Avrupa Kulüpler Birliği’nden, Avrupa Süper Ligi’ne yine veto! - Futbol Haberleri

        Avrupa Kulüpler Birliği’nden, Avrupa Süper Ligi’ne yine veto!

        Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, tekrar canlandırılmaya çalışılan Avrupa Süper Ligi projesini 'ayrılıkçı ve çıkarcı kulüplerin' oluşturduğu 'bozucu' bir girişim olarak tanımlayıp reddetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 20.12.2024 - 17:01
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        Avrupa Süper Ligi'ne yine veto!
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        Liverpool, Manchester City ve Bayern Münih de dahil olmak üzere yüzlerce Avrupa futbol takımını temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Süper Ligi projesini yeniden canlandırma girişimini 'bozucu' bir kampanya olarak nitelendirerek bunun 'ayrılıkçı ve çıkarcı kulüpler' tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yeniden markalanmış Unify League'in mimarlarını 'çaresizce tanıtım arayışı içinde olmakla' suçladı.

        Ekim 2022'de, Avrupa Süper Ligi'nin oluşturulmasına 'sponsor ve yardımcı olmak' amacıyla kurulan A22 Sports Management şirketi bu hafta yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yerini alacak şekilde tasarlanmış Unify League'in, 96 takımlı dört ligden oluşan bir turnuva için FIFA ve UEFA'ya öneriler sunduğunu belirtti. Ayrıca maçları, yayın haklarını satmak yerine, özel bir ücretsiz yayın platformunda göstermeyi planladığını açıkladı. Orijinal Avrupa Süper Ligi (ESL) projesi, 2020 sonbaharında detaylarıyla duyurulmuş ve UEFA tarafından engellenmişti.

        NASSER AL-KHELAIFI'DEN VETO

        Bu hafta ECA yönetim kuruluna gönderdiği notta Nasser Al-Khelaifi, A22'yi 'Real Madrid için çalışan bir danışmanlık şirketi' olarak nitelendirerek, "Bu, tamamen temsil yeteneği olmayan yönetim danışmanlarının, ayrılıkçı ve çıkarcı kulüplerin, Avrupa ve dünya futbolunu bölmeye çalıştığı üçüncü deneme. Her seferinde biraz değiştirilmiş ve yeniden markalanmış bir projeyle geliyorlar. Ancak her zaman aynı motivasyonla sadece kendi çıkarları için sistemi oluşturuyorlar. Bu konuda UEFA, FIFA, diğer paydaşlar ve üyelerimizle sürekli temas halindeyim" dedi.

        Al-Khelaifi, Unify League önerisinin hiçbir şekilde yeni bir şey olmadığını ve A22'nin, ECA'nın UEFA ile olan yapıcı ve ilerici ortaklığını baltalamayı amaçlayan bozucu girişimlerine dikkat çekmek için yaptığı uzun bir PR girişimi serisinin son halkası olduğunu söyledi. Ayrıca ECA Başkanı Al-Khelaifi, Unify League destekçilerinin gerçekte kimler tarafından yönetildikleri ve finanse edildikleri konusunda şeffaf olmayı başaramadıklarını, planlarının Avrupa’nın yerel futbol liglerini baltalayacağını söyledi.

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