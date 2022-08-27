Temsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç takvimleri belli oldu.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle:
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Fenerbahçe-Dinamo Kiev
15 Eylül Rennes-Fenerbahçe
6 Ekim Fenerbahçe-AEK Larnaca
13 Ekim AEK Larnaca-Fenerbahçe
27 Ekim Fenerbahçe-Rennes
3 Kasım Dinamo Kiev-Fenerbahçe
TRABZONSPOR'UN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Ferencvaros-Trabzonspor
15 Eylül Trabzonspor-Kızılyıldız
6 Ekim Monaco-Trabzonspor
13 Ekim Trabzonspor-Monaco
27 Ekim Kızılyıldız-Trabzonspor
3 Kasım Trabzonspor-Ferencvaros
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Hearts-Başakşehir
15 Eylül Başakşehir-Fiorentina
6 Ekim RFS-Başakşehir
13 Ekim Başakşehir-RFS
27 Ekim Fiorentina-Başakşehir
3 Kasım Başakşehir-Hearts
DEMİR GRUP SİVASSPOR'UN AVRUPA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
8 Eylül Sivasspor-Slavia Prag
15 Eylül Cluj-Sivasspor
6 Ekim Sivasspor-Ballkani
13 Ekim Ballkani-Sivasspor
27 Ekim Sivasspor-Cluj
3 Kasım Slavia Prag-Sivasspor
GRUPTA İLK SIRAYA ALANLAR DİREKT İKİNCİ TURA ÇIKACAK
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi´nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi´nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi´nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi´nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.
YORUMLAR