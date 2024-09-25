UEFA Avrupa Ligi'nde sezon başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta maçları 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak. Galatasaray PAOK'u konuk ederken, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ve yayıncı kuruluşu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 25 Eylül UEFA Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…