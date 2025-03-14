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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları, bu gece oynanan 8 maçla birlikte sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 02:21 Güncelleme: 14.03.2025 - 02:21
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        Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu sona erdi.

        Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers'a konuk oldu. Normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 56. dakikada oyuna girdi.

        Rakiplerini eleyen Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt ve Lazio, çeyrek finale yükseldi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1 (2-1)

        Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (0-3)

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        Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda): 4-1 (2-1)

        Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya): 3-1 (1-2)

        Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1 (0-1)

        Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 4-1 (1-1)

        Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya): 4-0 (3-1)

        Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe: 0-2 (Penaltılarla 3-2) (3-1)

        ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Maçların 10 ve 17 Nisan'da oynanacağı çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:

        Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

        Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)

        Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)

        Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)

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