Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları, bu gece oynanan 8 maçla birlikte sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu sona erdi.
Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers'a konuk oldu. Normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 56. dakikada oyuna girdi.
Rakiplerini eleyen Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt ve Lazio, çeyrek finale yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-1 (2-1)
Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (0-3)
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda): 4-1 (2-1)
Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya): 3-1 (1-2)
Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1 (0-1)
Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 4-1 (1-1)
Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya): 4-0 (3-1)
Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe: 0-2 (Penaltılarla 3-2) (3-1)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Maçların 10 ve 17 Nisan'da oynanacağı çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:
Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)
Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)
Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)