        AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 22 Ocak 2026 | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2026: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi heyecanı 7. hafta maçından Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 22 Ocak 2026 Perşembe UEFA Avrupa Ligi puan durumu...

        Giriş: 22.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:24
        Avrupa Ligi güncel puan durumu... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7. hafta maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp son haftaların formda takımı Aston Villa karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

        UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı 6 maçta 11 puan toplayarak 7. haftaya 12. sırada girdi.

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        1. Lyon - 15 puan

        2. Midtjylland - 15 puan

        3. Aston Villa - 15 puan

        4. Real Betis - 14 puan

        5. SC Freiburg - 14 puan

        6. Ferencváros - 14 puan

        7. Braga - 13 puan

        8. Porto - 13 puan

        9. VfB Stuttgart - 12 puan

        10. Roma - 12 puan

        11. Nottingham Forest - 11 puan

        12. Fenerbahçe - 11 puan

        13. Bologna - 11 puan

        14. Viktoria Plzeň - 10 puan

        15. Panathinaikos - 10 puan

        16. Genk - 10 puan

        17. Crvena Zvezda - 10 puan

        18. PAOK - 9 puan

        19. Celta Vigo - 9 puan

        20. LOSC Lille - 9 puan

        21. Young Boys - 9

        22. Brann - 8

        23. Ludogorets - 7

        24. Celtic - 7

