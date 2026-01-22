UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2026: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi heyecanı 7. hafta maçından Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 22 Ocak 2026 Perşembe UEFA Avrupa Ligi puan durumu...
Avrupa Ligi güncel puan durumu... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7. hafta maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp son haftaların formda takımı Aston Villa karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı 6 maçta 11 puan toplayarak 7. haftaya 12. sırada girdi.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
1. Lyon - 15 puan
2. Midtjylland - 15 puan
3. Aston Villa - 15 puan
4. Real Betis - 14 puan
5. SC Freiburg - 14 puan
6. Ferencváros - 14 puan
7. Braga - 13 puan
8. Porto - 13 puan
9. VfB Stuttgart - 12 puan
10. Roma - 12 puan
11. Nottingham Forest - 11 puan
12. Fenerbahçe - 11 puan
13. Bologna - 11 puan
14. Viktoria Plzeň - 10 puan
15. Panathinaikos - 10 puan
16. Genk - 10 puan
17. Crvena Zvezda - 10 puan
18. PAOK - 9 puan
19. Celta Vigo - 9 puan
20. LOSC Lille - 9 puan
21. Young Boys - 9
22. Brann - 8
23. Ludogorets - 7
24. Celtic - 7