Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nantes kentindeki şampiyonada erkek milliler Yunanistan, kadın milliler de İsveç'e yenilerek turnuvanın dışında kaldı.
Şampiyonada oynanan maçlarda A Milli Erkek Takımı H Grubu'nda Yunanistan karşısında salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Millilerde Talha Yiğenler, Gionis'e 3-2, ikinci oyunda İbrahim Gündüz, Sgouropoulos'a, son oyunda da Zihni Batuhan Şahin Konstantinopoulos'a aynı sonuçla 3-0 yenildi.
A Milli Kadın Takımı ise F Grubu'nda İsveç'e 3-0 yenildi ve şampiyona macerası sona erdi.
Millilerde birinci oyunda Sibel Altınkaya, Bergstrom'e ve ikinci oyunda Gülpembe Özkaya, Matilda Ekholm'e 3-1'lik skorlarla, son maçta da Özge Yılmaz, Kallberg'e 3-2 yenilmekten kurtulamadı.
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