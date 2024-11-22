Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.447,05 %0,85
        DOLAR 34,5587 %0,21
        EURO 36,0344 %-0,48
        GRAM ALTIN 3.000,08 %1,29
        FAİZ 40,85 %-1,21
        GÜMÜŞ GRAM 34,74 %1,72
        BITCOIN 98.988,00 %0,92
        GBP/TRY 43,2598 %-0,67
        EUR/USD 1,0418 %-0,53
        BRENT 73,89 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 4.905,13 %1,28
        Haberler Ekonomi Para Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan ekonomik entegrasyon çağrısı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan ekonomik entegrasyon çağrısı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa genelinde ekonomik entegrasyon çağrısı yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lagarde'dan ekonomik entegrasyon çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Avrupa Bankacılık Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Avrupa genelinde ekonomik entegrasyon çağrısı yapan Lagarde, yerel, küresel ticarette artan gerilimlerin ve ABD ile giderek büyüyen teknoloji uçurumunun harekete geçilmesi için yeni bir aciliyet yarattığını aktardı.

        Lagarde, "AB hane halklarının mevduatlarının finansal varlıklara oranını ABD hane halklarınınkiyle aynı seviyeye getirmeleri halinde, 8 trilyon euroya varan bir stok uzun vadeli, piyasa temelli yatırımlara yönlendirilebilir ya da yılda yaklaşık 350 milyar euroluk bir akış sağlanabilir" dedi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"