Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.814,19 %0,59
        DOLAR 32,3332 %0,12
        EURO 34,5524 %-0,32
        ALTIN 2.490,47 %1,19
        FAİZ 45,42 %0,24
        GÜMÜŞ GRAM 30,24 %2,44
        BITCOIN 70.617,00 %0,15
        GBP/TRY 40,4912 %-0,16
        EUR/USD 1,0681 %-0,42
        BRENT 90,49 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 4.071,92 %1,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz oranlarını düşürme kararı almak için enflasyonun bütün unsurlarının yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa faiz indirimine yaklaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        "Yönetim Konseyi, ECB'nin 3 temel faiz oranını değiştirmemeye karar verdi." ifadesini kullanan Lagarde, enflasyonun son dönemde gıda ve mal fiyatlarının gerilemesiyle düşüşünü sürdürdüğünü anlattı.

        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı

        Lagarde, "Geçmişte faiz oranlarında yaptığımız artışlar talep üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bu da enflasyonun aşağı çekilmesine yardımcı oluyor." dedi.

        İçeride fiyat baskılarının güçlü olduğunu ve hizmet fiyatlarının enflasyonunu yüksek tutmayı sürdürdüğünü anımsatan Lagarde, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında dönmesini sağlamakta kararlıyız." diye konuştu.

        REKLAM

        'PARA POLİTİKASI KISITLAMALARININ DÜŞÜRÜLMESİ UYGUN OLACAKTIR'

        Lagarde, ECB faiz oranlarının devam eden enflasyonla mücadele sürecine önemli katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu anlattı.

        "Enflasyon görünümüne ilişkin güncellenecek değerlendirmemiz, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe yakınlaştığı konusunda güvenimizi daha da artırırsa, para politikası kısıtlamalarının mevcut düzeyinin düşürülmesi uygun olacaktır" diyen Lagarde, kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için veriye dayalı yaklaşım izlemeye devam edeceklerini ve önceden belirli bir oran taahhüt etmeyeceklerini ifade etti.

        Lagarde, enflasyonun genel seviyesinde bir gerileme olduğunu ancak, hizmet fiyatlarındaki enflasyonunun mart ayında yüzde 4 ile yüksek seviyesini koruduğunu hatırlattı.

        "Enflasyonun önümüzdeki aylarda mevcut seviyelerde dalgalanması ve gelecek yıl hedefimize düşmesi bekleniyor." diyen Lagarde, ekonomik büyümeye ilişkin risklerin de aşağı yönlü olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Lagarde, para politikası etkilerinin beklenenden güçlü olması durumunda büyümenin daha düşük olabileceğine dikkati çekti.

        Nisan ayında bazı bilgiler ve veriler elde ettiklerini ve toplantıda bunları ele aldıklarını anlatan Lagarde, haziran ayında ise çok daha fazla veri ve bilgi geleceğini, bu doğrultuda yeni bir projeksiyonla karar alacaklarını anlattı.

        Lagarde, haziran ayında bütün verilerin enflasyonun kalıcı bir şekilde hedefe döneceği beklentisini teyit edip etmediğine bakacaklarını, güvenlerinin artması halinde uygun kararı vereceklerini ifade etti.

        Bugünkü toplantıda birkaç üyenin faiz kararı konusunda şimdiden güvende hissettiğini söyleyen Lagarde, haziran ayında ise daha fazla veri gelmesiyle üyelerin büyük çoğunluğunun bu konuda fikir birliğine varabileceğini söyledi.

        Lagarde, Euro Bölgesi'nde hizmet enflasyonun son 5 aydır yüzde 4 gibi yüksek seviyelerde seyrettiğini hatırlatarak, "Gerekli kararları almak için her şeyin yüzde 2'ye dönmesini beklemeyeceğiz." diye konuştu

        REKLAM

        Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'lik hedefe dönmesini istediklerini ifade eden Lagarde, ancak enflasyon içindeki bazı unsurların bu seviyeden daha yüksek olmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

        'FED'E DEĞİL, VERİLERE BAĞIMLIYIZ'

        Lagarde, "Biz ABD Merkez Bankasına (FED) değil verilere bağımlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        ECB'nin bugün yapılan para politikası toplantısında refinansman faizi yüzde 4,50, mevduat faizi yüzde 4 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 4,75'te sabit tutuldu.

        Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

        ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

        Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmedi.

        Piyasalar, ECB'nin haziran toplantısında faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi