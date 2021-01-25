Reuters

Avrupa Merkez Bankası (ECB) iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklemek için kendi fonlarının bir kısmını Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) yeşil tahvil fonlarına yatıracak.

ECB'nin yaptığı basın açıklamasında, "ECB kendi fon portföyünün bir kısmını BIS tarafından çıkarılan merkez bankalarının euro temelli yeşil tahvil fonlarına (EUR BISIP G2) yatırım yapmak için kullanacak" ifadesi yer aldı. ECB Başkanı Christine Lagarde aynı zamanda bugün bankanın iklim sorunlarını para politikası ve bankacılık denetimi kapsamına almanın en iyi yollarını düşünmek için ECB'nin iklim değişikliği merkezi kuracağını açıkladı.