        Avrupa'nın en büyük kar labirenti turistlerin ilgisini çekiyor

        Polonya'nın Zakopane kentinde Avrupa'nın en büyük kar labirenti ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:34
        Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında ziyarete açılan Avrupanın en büyük kar labirenti Snowlandia, 3 bin metrekareyi bulan büyüklüğüyle turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

        Ocak ortasından Mart ortasına kadar açık kalan mevsimlik cazibe merkezi Snowlandia, bu yıl hava koşulları nedeniyle 2 hafta geç açıldı.

        Merkezin açılışı için gerekli miktarda yapay karın üretilmesi yaklaşık bir ay sürerken, hazırlıklar sadece sıfırın altındaki sıcaklıklarda yapılabiliyor.

        Karın hızla erimesine neden olan sıcak ve kuru yapıdaki Halna rüzgarı, Snowlandia için büyük tehdit oluşturuyor.

        İlk kez 2015-2016 kış sezonunda 2500 metrekarelik bir alanla hayata geçirilen labirent, şu anda 3000 metrekare büyüklüğü ile Avrupanın en büyük kar labirenti olma özelliğini taşıyor.

