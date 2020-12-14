Avrupa'nın en iyileri

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 33'üncü Avrupa Film Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Kazanılan ödüller şöyle;
En İyi Film: Druk
En İyi Belgesel: Colectiv
En İyi Yönetmen: Thomas Vinterberg... Druk
En İyi Kadın Oyuncu: Paula Beer... Undine
En İyi Erkek Oyuncu: Mads Mikkelsen... Druk
En İyi Senaryo: Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm... Druk
En İyi Komedi: The Big Hit
En İyi Animasyon: Josep
En İyi Kısa Film: All Cats are Grey in the Dark
FIPRESCI Keşif Ödülü: Sole
Üniversite Film Ödülü: Saudi Runaway
En İyi Müzik: Dascha Dauenhauer
En İyi Görüntü Yönetimi: Matteo Cocco... Hidden Away
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Cristina Casali... The Personal History of David Copperfield
En İyi Kostüm Tasarımı: Ursula Patzak... Hidden Away
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Yolanda Piña & Félix Terrero & Nacho Díaz... The Endless Trench
En İyi Kurgu: Maria Fantastica Valmori... Once More Unto the Breach
En İyi Ses Tasarımı: Yolande Decarsin... Little Girl
En İyi Görsel Efekt: Iñaki Madariaga...The Platform
YORUMLAR