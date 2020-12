Avrupa'nın en iyileri

HABERTURK.COM

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 33'üncü Avrupa Film Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Kazanılan ödüller şöyle;

En İyi Film: Druk

En İyi Belgesel: Colectiv

En İyi Yönetmen: Thomas Vinterberg... Druk

En İyi Kadın Oyuncu: Paula Beer... Undine

En İyi Erkek Oyuncu: Mads Mikkelsen... Druk

En İyi Senaryo: Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm... Druk

En İyi Komedi: The Big Hit

En İyi Animasyon: Josep

En İyi Kısa Film: All Cats are Grey in the Dark

FIPRESCI Keşif Ödülü: Sole

Üniversite Film Ödülü: Saudi Runaway

En İyi Müzik: Dascha Dauenhauer

En İyi Görüntü Yönetimi: Matteo Cocco... Hidden Away

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Cristina Casali... The Personal History of David Copperfield

En İyi Kostüm Tasarımı: Ursula Patzak... Hidden Away

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Yolanda Piña & Félix Terrero & Nacho Díaz... The Endless Trench

En İyi Kurgu: Maria Fantastica Valmori... Once More Unto the Breach

En İyi Ses Tasarımı: Yolande Decarsin... Little Girl

En İyi Görsel Efekt: Iñaki Madariaga...The Platform