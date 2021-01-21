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Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında 'çalışanı rahatsız etme' mesajı

Avrupa Parlamentosu, çalışanların mesai saatleri dışında işleriyle ilgili e-posta, mesaj ve aramalara yanıt vermeme hakları olduğu, bu konuda hızla Avrupa Birliği çapında bir mevzuat hazırlanması gerektiği çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında 'çalışanı rahatsız etme' mesajı
AA

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çalışanlara iş saatleri dışında ulaşılamamasına yönelik "İrtibatı kesme hakkı" ile ilgili hazırlanan rapor, 472 "evet", 126 "hayır" ve 83 "çekimser" oyla kabul edildi.

Raporda, dijitalleşme ve çeşitli teknolojik cihazların, işçi ve işverenlere ekonomik ve sosyal faydalar sağladığı, çalışmada esnekliği ve özerkliği arttırdığı, işe gidip gelme sürelerini kısalttığı, bununla birlikte işin yoğunlaşması, çalışma saatlerinin uzaması, iş ve özel hayat arasındaki sınırların aşılması gibi dezavantajlara, istihdamla ilgili çeşitli etik ve yasal sorunlara neden olduğu kaydedildi.

"EVDEN ÇALIŞMAK KENDİNE ÖZGÜ PROBLEMLER ORTAYA ÇIKARDI"

Son dönemde dijital araçlar ve teknolojik cihazların iş amaçlı kullanımının çok arttığı hatırlatılan raporda, bunun sürekli bağlı, her zaman açık ve göreve hazır olma kültürü ile sonuçlandığı ifade edildi.

Raporda, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışmaların da önemli ölçüde arttığı anımsatılarak, bu durumun mevcut sorunları arttırdığı ve kendine özgü yeni problemler ortaya çıkardığı belirtildi.

Evden çalışma ile özel hayat ve iş hayatı arasındaki sınırların bulanıklaştığına dikkat çekilen raporda, günümüzde işverenlerin çalışanlarından her zaman erişilebilir olmalarını beklediğine işaret edildi.

Raporda, bu durumun işçi üzerinde bir baskı kurduğu, sonucunda evden çalışanların mesai bitmesinin ardından iletişim kanallarını kapatamadıkları, uzun çalışma saatlerinin ve çalışan üzerindeki artan taleplerin kaygı, depresyon, tükenmişlik gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı anımsatıldı.

Çalışanların hafta sonu, yıllık izin ve mesai saatleri sonrası işleriyle ilgili e-posta, mesaj ve aramalara yanıt vermeme hakları olduğuna işaret edilen raporda, bu konuda hızla Avrupa Birliği (AB) çapında bir mevzuat hazırlanması gerektiği kaydedildi.

AVRUPALILARIN 3'TE 1'İ EVDEN ÇALIŞIYOR

Raporda, AB Komisyonu'na, özellikle dijital araçlarla çalışanların iş saatleri dışında bağlantılarını kesebilmelerine ve evden çalışanlara yönelik iş koşullarına açıklık kazandırılmasına yönelik yasal düzenleme üzerinde çalışması çağrısı yapıldı.

Salgın ve uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle Avrupalıların yaklaşık 3'te 1'i evden çalışıyor.

AB kurallarına göre haftalık en fazla 48 saatlik çalışılması gerekirken evde çalışanların önemli bir kısmının bu süreyi aştığı düşünülüyor.

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