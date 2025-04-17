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        Haberler Spor Diğer Güreş Avrupa şampiyonu Kerem Kamal’a coşkulu karşılama - Diğer Haberleri

        Avrupa şampiyonu Kerem Kamal’a coşkulu karşılama

        Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:24 Güncelleme: 17.04.2025 - 22:24
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        Kerem Kamal'a coşkulu karşılama
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        Şampiyon güreşçi Kerem Kamal, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve vatandaşların katılımıyla büyük bir coşku ve gururla karşılandı. Karşılamanın ardından İl Müdürü Yunus Öztürk, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kerem kamal’ı ve antrenörü Süleyman Güngör’ü makamında ağırlayarak, tebrik etti ve başarılarından dolayı ödüllendirdi.

        İl Müdürü Yunus Öztürk, "Kerem kardeşimiz, azmiyle, disipliniyle ve ülkesine olan bağlılığıyla bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen, kendini geliştirmekten asla vazgeçmeyen örnek bir sporcu profili çiziyor. Manisa’mızın yetiştirdiği bu kıymetli değer, sadece aldığı madalyalarla değil, duruşuyla, karakteriyle ve gençlere verdiği ilhamla da gönüllerimizin şampiyonu olmayı başarıyor. Bugün kazandığı bu altın madalya, sadece bir spor başarısı değil; emekle, inançla ve fedakârlıkla örülmüş bir hikâyenin taçlanmasıdır. Bu başarı, Kerem Kamal’ın kişisel başarısının ötesinde, ülkemizin bayrağını Avrupa'nın zirvesine taşıması açısından da çok anlamlıdır. Bu gurur, yalnızca Kerem’in değil, tüm Türkiye’nin, tüm Manisa’nın gururudur. İnanıyorum ki Kerem kardeşimiz, aynı azim ve kararlılıkla Dünya Şampiyonası’nda ve Olimpiyat Oyunları’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yeni zaferlere imza atacaktır. Onun arkasında büyük bir emekle çalışan, sabırla ve özveriyle bu noktaya gelmesine katkı sağlayan antrenörü Süleyman Güngör’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kerem’in bu başarısı, Manisalı gençlerimiz için de bir meşale olacak, onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmaları adına önemli bir ilham kaynağı olacaktır" dedi.

        "BU BAŞARI SADECE BENİM DEĞİL, EMEK VEREN VE YANIMDA YÜRÜYEN HERKESİN ORTAK BAŞARISIDIR"

        Şampiyon güreşçi Kerem Kamal, karşılamanın ardından duygularını şu sözlerle ifade etti:

        "Manisa’ya her dönüşümde böyle içten, samimi ve gurur verici bir karşılama ile karşılaşmak beni hem duygulandırıyor hem de motive ediyor. Bugün burada gördüğüm ilgi ve sevgi, bana ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımı bir kez daha hatırlattı. Özellikle Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk’e, bugüne kadar bana verdikleri destekler, inançları ve yanımda olduklarını her fırsatta hissettirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı, sadece benim değil; arkamda inanan, emek veren ve yanımda yürüyen herkesin ortak başarısıdır. Bu güzel karşılama, bana bir kez daha ne kadar özel bir şehrin evladı olduğumu hissettirdi. Destekleriyle her zaman yanımda olan başta il müdürlüğümüz olmak üzere tüm Manisalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

        ŞEHİR TURU YAPTILAR

        Karşılama töreninin ardından şampiyon Kerem Kamal için araç konvoyu ve motosikletlerle şehir turu düzenlendi. Coşkulu turun ardından, Avrupa Şampiyonu Kerem Kamal, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Güreş Eğitim Merkezi’nde, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kompleks Müdürü Bilal Demir ve sporcular tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

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