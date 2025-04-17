Avrupa şampiyonu Kerem Kamal’a coşkulu karşılama

Şampiyon güreşçi Kerem Kamal, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve vatandaşların katılımıyla büyük bir coşku ve gururla karşılandı. Karşılamanın ardından İl Müdürü Yunus Öztürk, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kerem kamal’ı ve antrenörü Süleyman Güngör’ü makamında ağırlayarak, tebrik etti ve başarılarından dolayı ödüllendirdi.

İl Müdürü Yunus Öztürk, "Kerem kardeşimiz, azmiyle, disipliniyle ve ülkesine olan bağlılığıyla bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen, kendini geliştirmekten asla vazgeçmeyen örnek bir sporcu profili çiziyor. Manisa’mızın yetiştirdiği bu kıymetli değer, sadece aldığı madalyalarla değil, duruşuyla, karakteriyle ve gençlere verdiği ilhamla da gönüllerimizin şampiyonu olmayı başarıyor. Bugün kazandığı bu altın madalya, sadece bir spor başarısı değil; emekle, inançla ve fedakârlıkla örülmüş bir hikâyenin taçlanmasıdır. Bu başarı, Kerem Kamal’ın kişisel başarısının ötesinde, ülkemizin bayrağını Avrupa'nın zirvesine taşıması açısından da çok anlamlıdır. Bu gurur, yalnızca Kerem’in değil, tüm Türkiye’nin, tüm Manisa’nın gururudur. İnanıyorum ki Kerem kardeşimiz, aynı azim ve kararlılıkla Dünya Şampiyonası’nda ve Olimpiyat Oyunları’nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yeni zaferlere imza atacaktır. Onun arkasında büyük bir emekle çalışan, sabırla ve özveriyle bu noktaya gelmesine katkı sağlayan antrenörü Süleyman Güngör’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kerem’in bu başarısı, Manisalı gençlerimiz için de bir meşale olacak, onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmaları adına önemli bir ilham kaynağı olacaktır" dedi.