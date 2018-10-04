Avrupa uçuş ağı
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Avrupa uçuş ağı yüzde 3,6 büyüdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) verilerine göre, yılın 9 ayında 8,4 milyon uçuşun gerçekleştiği Avrupa genelinde uçuş ağı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 büyüme gösterdi

04.10.2018 - 13:33 | Güncelleme: AA

Eurocontrol tarafından hazırlanan yılın 3. çeyreğine ilişkin verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-eylül döneminde Avrupa genelinde toplam 8,4 milyon uçuş gerçekleştirildi. Söz konusu uçuşlarla Avrupa uçuş ağı geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 3,6 büyüdü.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, Avrupa hava trafiğine günlük bin 79'dan fazla uçuş eklendi.

Ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen uçuşlarda toplam 16,9 milyon dakika gecikme yaşanarak geçen senenin aynı dönemine göre gecikmelerde yüzde 108'lik artış gözlendi.

Uçuş başına yaşanan gecikmelerde ortalama 2 dakikalık artış yaşanırken, bunun Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 hedeflerinden dört kat fazla olduğu kaydedildi.

Her bir uçuştaki gecikmenin 19 dakikaya yükseldiğinin belirtildiği rapora göre, havalimanı kapasite ve personel kaynaklı gecikmeler yüzde 57,5 ile ilk sırada yer aldı. Gecikmede meteorolojik koşullar yüzde 28, grevler ise yüzde 14 etkili oldu.

EYLÜLDE UÇUŞ BAŞINA GECİKME SÜRESİ 17 DAKİKA

Rapora göre, eylülde 1 milyon 31 bin uçuş ile uçak trafiği yüzde 2,6 arttı. Bu uçuşların yüzde 15'inden fazlası gecikmeli gerçekleşti. Gecikmeli yapılan uçuşların ise yüzde 40'ını 15 dakikanın üzerindeki rötarlar oluşturdu.

Uçuş başına gecikme süresinin 17 dakika olduğu eylül ayında, bunun birinci nedeni yüzde 72 ile havalimanı kapasite ve personel kaynaklı sorunlar olurken, yüzde 17'si meteorolojik şartlardan, yüzde 11'i grevlerden kaynaklandı.

 

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