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Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

Türkiye'den Avrupa'ya büyük umutlarla transfer olan genç oyuncularımız Avrupa'da yeteri kadar süre bulamadan Türkiye'ye geri dönüyor. Genel olarak dil problemi yaşayan genç oyuncularımız Avrupa'ya uyum sağlayamıyor. Bu futbolcuların bazıları yedek kulübesinde oyuna girmeyi beklerken, bazıları ise Avrupa’da tutunamayıp geri döndüler

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    BERKE ÖZER

    Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulamayan genç kaleci Berke Özer, Temmuz 2022’de Fenerbahçe’den bedelsiz olarak ayrılmıştı daha sonra Portekiz ekibi Portimonense’ye imza atmıştı. 22 yaşındaki kaleci, Portekiz ekibi ile 2 maça çıktıktan sonra Eyüpspor’a transfer oldu. Genç kaleci, geçen yaz verdiği DHA'ya röportajda, "Bu süreç bizim için Ocak ayında belli oldu. Başkanımız da açıkladı. Bu süreçte hem Türkiye'den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek." ifadelerini kullanmıştı. 

    Eyüpspor’dan Ümraniyespor’a kiralık olarak transfer olan Özer, Ümraniyespor ile Süper lig'de sadece 1 maça çıktı ve 3 gol yedi.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    EMRE DEMİR

    Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona’ya transfer olan Emre Demir, DHA'ya yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır üzerimde bir beklenti var. Kendime inanıyor ve güveniyorum. Bu konuda çok çalıştım. Barcelona'da uzun yıllar kalmak istiyorum. En büyük hayalim. Orada Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Bunun için de her zaman çok çalışmam gerektiğini de biliyorum. Çok çalışıp başarılı olmak istiyorum. Barcelona dünyanın en büyük takımı. Orada olmak her futbolcunun hayali. Barcelona'dan başka bir kulübe gitmek istemiyorum. Bütün hayalim orada oynamak. İnşallah orada uzun yıllar kalıp ülkeme, ailemi, herkesi temsil etmek istiyorum." şeklinde konuşmuştu. Aradan 6 ay geçtikten sonra Emre Demir, Türkiye’ye geri döndü. 19 yaşındaki genç oyuncu, Barcelona Atlètic takımında 2 maçta 24 dakika süre alabildi. Fenerbahçe ile 2027’ye kadar sözleşme imzalayan Demir, 1.Lig takımı Samsunspor’a kiralık olarak transfer oldu. 

    Samsunspor'da ise 2 maçta toplamda 18 dakika süre aldı ve 1 gol istatiğiyle oynuyor.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    ÖMER FARUK BEYAZ

    Performansından büyük beklenti olan Ömer Faruk Beyaz ise bu sezon 69 dakika ve geçen sezon ise 79 dakika süre aldı.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    EMİRHAN İLKHAN

    Beşiktaş altyapısından çıkıp 4.50 Milyon Euro'ya Torino'ya transfer olan Emirhan daha sonra Sampdoria'ya kiralandı. İki kulüpte toplam 6 maça çıkıp 131 dakika süre alan genç oyuncu gol veya asist katkısı yapmadı.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    AHMETCAN KAPLAN

    Ajax’a 9.5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Ahmetcan Kaplan ise bu sezon süre alamadı. 20 yaşındaki genç oyuncu, geçen sezon bordo mavili ekip ile 22 maçta 1574 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asist kaydetmişti.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    MUSTAFA KAPI

    Galatasaray’dan LOSC Lille B takımına transfer olan Mustafa Kapı ise Fransa ekibinde 6 maçta 124 dakika süre alabilmişti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kış transfer döneminde 2022’de Adana Demirspor’a transfer oldu. Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig’de süre almazken Türkiye Kupası’nda 46 dakika süre aldı
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    BARTUĞ ELMAZ

    Yaz transfer döneminde Marsilya B takımına transfer olan 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz ise bu sezon 461 dakika süre aldı. 20 yaşındaki oyuncu, Ligue 1’de süre alamadı kupada ise 4 dakika süre alabildi. Marsilya B takımında ise 6 maçta 2 gollük bir istatistik sergiliyor.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    RIDVAN YILMAZ

    Beşiktaş altyapısının yetiştirdiği, Glasgow Rangers forması giyen sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz ise 471 dakika sahada yer aldı ve 1 asistlik performans gösterdi. Rıdvan, Beşiktaş'tan 5 Milyon Euro'ya transfer olmuştu.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    DOĞAN ALEMDAR

    Stade Rennais’de forma giyen Doğan Alemdar ise 1.kaleci Steve Mandanda’nın yokluğunda forma giyebiliyor. Alemdar, bu sezon toplamda 8 maçta forma giydi ve 11 gol yedi. 
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

    Fenerbahçe altyapısında yetişen genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya KVC Westerlo’da, bu sezon 11 maçta 310 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’den Belçika ekibine transfer olmuştu.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    SERDAR SAATÇI

    Yine Beşiktaş altyapısından çıkıp 1.50 Milyon Euro'ya Braga'ya transfer olan Serdar, en çok süre alan oyuncular arasında. Serdar, 9 maçta 487 dakika süre aldı.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    BURAK İNCE

    Bundesliga 2 ekiplerinden Arminia Bielefeld forması giyen orta saha oyuncu olan Burak İnce, sadece 183 dakika süre aldı gol ve asist katkısı yapmadı.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    DOĞUKAN SİNİK

    Yaz transfer döneminde Hull City’e 4 milyon euro karşılığında transfer olan Doğukan Sinik ise 12 maçta 343 dakika süre alabildi ve 1 asist yaptı. Sol kanat oyuncusu, geçen ara transfer döneminde eski takımı Antalyaspor’a kiralandı. Oyuncu, Antalyaspor'da bu sezon 4 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    ENİS DESTAN

    Trabzonspor’un Warta Poznań takımına kiraladığı santrafor oyuncusu Enis Destan, bu sezon 19 maçta 470 dakika süre alabildi. 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon 2 kez ağları havalandırdı.
  • Avrupa’da süre alamayan genç yeteneklerimiz

    ALİ AKMAN

    2021’de Bursaspor’dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a bedelsiz olarak transfer olan Ali Akman, sezon başında Göztepe’ye kiralanmıştı. Santrafor oyuncu, bu sezon çıktığı 14 maçta toplam 449 dakika süre aldı ve herhangi bir gol ve asist katkısı yapamadı.

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