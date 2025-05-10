Avrupalı liderler: Ukrayna'da 30 günlük ateşkese hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderlerinin en az 30 gün süreyle ateşkese hazır olduğu bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Sybiha, görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktardı.

Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesinden itibaren en az 30 gün süreyle karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkese hazır." ifadesini kullandı.

REKLAM

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Ukrayna'da 30 günlük ateşkes" önerisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'da bir araya gelen Avrupalı liderlerin Rusya'yı Ukrayna ile 12 Mayıs'tan itibaren başlayacak 30 günlük şartsız ateşkese davet etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.