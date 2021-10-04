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Avukat Tuba Torun kimdir? Avukat Tuba Torun Fenerbahçe ile ilgili ne dedi? İşte hayatı

Sosyal medya günlerdir Fenerbahçe stadı ile ilgili açıklama yapan Avukat Tuba Torun'u konuşuyor. Fenerbahçe stadı ile ilgili söyledikleriyle taraftarın tepkisini çeken Tuba Torun araştırılıyor. Avukat Tuba Torun kimdir? Avukat Tuba Torun Fenerbahçe ile ilgili ne dedi? İşte hayatı ile ilgili merak edilenler

Avukat Tuba Torun kimdir? Avukat Tuba Torun Fenerbahçe ile ilgili ne dedi? İşte hayatı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla tartışmaların odak noktası olmuştu. İşte Tuba Torun hakkında merak edilenler...

AVUKAT TUBA TORUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Kurumsal ve uluslararası hukuk dahil olmak üzere çeşitli alanlarda avukatlık yapmış olup, hali hazırda İstanbul Barosu’na bağlı serbest avukat olarak mesleğini icra etmektedir.
Özellikle kadın ve çocuk hakları olmak üzere insan hakları üzerine çalışmalar yapmakta olan Tuba Torun,

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Hakları Koordinatörüdür. Gazete Duvar’da güncel konular üzerine yazmaya, Hukuki Haber’de ise hukuki makaleler kaleme almaya devam etmektedir.

TUBA TORUN FENERBAHÇE İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı ile ilgili "Şehrin tam ortasında stad olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite" ifadelerini kullanan Tuba Torun'a çok fazla tepki geldi. Bazı taraftarlardan küfür, hakaret ve tehdit içeren mesaj aldığını söyleyen Tuba Torun, gelen tepkilerin ardından tweeti silfi ve Fenerbahçe camiasından özür diledi.

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