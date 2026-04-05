5 Nisan'a özel Avukatlar Günü mesajları ve sözleri
Hukukun üstünlüğünü savunan, adaletin tesisi için gece gündüz emek veren avukatlar, her yıl Nisan ayında kutlanan Avukatlar Günü ile onurlandırılıyor. Toplumun temel yapı taşlarından biri olan hukuk sisteminin vazgeçilmez temsilcileri için hazırlanan Avukatlar Günü mesajları, sözleri ve kutlama içerikleri yoğun ilgi görüyor. "Avukatlar Günü kutlu olsun", "Dünya Avukatlar Günü mesajları" ve "en anlamlı avukat sözleri" gibi anahtar kelimelerle aranan özel içerikleri sizler için derledik. İşte en güzel, anlamlı, resimli Dünya Avukatlar Günü mesaj ve sözleri...
AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Avukatlar Günü her ne kadar Dünya Avukatlar Günü olarak geçse de esası itibarıyla Türkiye'de 1978 yılından beri kutlanan bir gündür. Avukatlar Günü'nün tarihçesi ise 1928 yılına kadar uzanır.
İzmir'de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı sonunda Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatlar Günü olarak ilan edildi.
DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI
Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.
Değerli dostum, bugün Avukatlar Günü'nü kutlarken, adalet ve hukukun temsilcisi olan siz değerli avukatların önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Adaletin kılıcı olarak, doğru ve haklı olanı savunmak için gösterdiğiniz çaba ve özveri takdire şayan. İyi ki varsınız, Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun!
Canım dostum, Avukatlar Günü'n kutlu olsun! Adaletin ve hakkın savunucusu olarak yaptığın her işte seni takdir etmekten ve desteklemekten mutluluk duyuyorum. Senin gibi bir arkadaşla yan yana olmak, her zaman cesaret verici.
Adaletin kalkanı, hukukun sesi olan siz değerli avukatlarımızın gününü en içten dileklerimle kutlarım. Toplumun vicdanını temsil eden, hukukun üstünlüğünü sağlamak için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun!
Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.
Sevgili Meslektaşım, Avukatlar Günü'n kutlu olsun! Adaletin kılıcını kusursuzca taşıyan, hakkı ve haklıyı savunan, toplumun çimentosu olan değerli meslektaşımız; bu özel günde sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başarılarınızın daim olması dileğiyle.
Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.
Adaletin savaşçılarına teşekkürler! Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun.
Değerli Meslektaşım, bugün Avukatlar Günü ve sizin gibi cesur, adil ve prensipli insanların varlığı sayesinde bu günü gururla kutluyoruz. Adaletin mührünü taşıyan omuzlarınızı yüksek tutun ve mücadeleyi asla bırakmayın. Her zaman yanınızdayız.
Adaletin ve hukukun temsilcisi olan sevgili avukatlarımızın özverili çalışmalarını kutlamak için bu özel günü fırsat bilerek, adaletin gücünü hatırlamak istiyorum. Toplumun huzuru ve refahı için verdiğiniz emekler için minnettarız. Avukatlar Günü'nüz kutlu olsun, nice başarılı yıllara!
Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark) Avukatlar Gününü kutlarım.
Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
Adaletin temsilcisi olan tüm avukatların emeklerine minnettarız, gününüz kutlu olsun!