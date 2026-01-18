Habertürk
        Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Jasmine Paolini 2. turda!

        Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Jasmine Paolini 2. turda!

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:19
        Avustralya Açık'ta Zverev ve Paolini 2. turda!
        Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, ilk tur maçlarıyla başladı.

        İlk grand slam zaferini hedefleyen tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Zverev, Kanadalı Gabriel Diallo karşısında 6-7, 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 galip geldi.

        Arjantinli Francisco Cerundolo (18), Çinli Zhizhen Zhang'ı 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) yenerek yoluna devam etti.

        Elemelerden gelen Büyük Britanyalı Arthur Fery ise 20 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli'yi 7-6, 6-4, 6-1 tamamlanan setlerle 3-0 mağlup etti ve günün sürprizlerinden birine imza attı.

        PAOLINI İLK TURDA ZORLANMADI

        Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı Paolini, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        Ukraynalı Elina Svitolina (12), İspanyol Cristina Bucsa'yı 6-4, 6-1 ve Yunan Maria Sakkari, Fransız Leolia Jeanjean'ı 6-4, 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise 11 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) yenerek 2. tura çıktı. Zeynep, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı! Haberi Görüntüle
