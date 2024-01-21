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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev, çeyrek finale yükseldi - Tenis Haberleri

        Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev, çeyrek finale yükseldi

        Avustralya Açık'ta tek erkeklerde, Jannik Sinner ve Andrey Rublev çeyrek finale çıkmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:40 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:40
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        Avustralya Açık'ta Sinner ve Rublev çeyrek finalde
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        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde, Jannik Sinner ve Andrey Rublev çeyrek finale çıktı.

        Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında, 4. tur maçlarına devam edildi.

        Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, 15 numaralı seribaşı Rus rakibi Karen Khachanov'u 6-4, 7-5, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

        Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 10 numaralı seribaşı Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'u 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

        Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Çek raket Barbora Krejcikova, 16 yaşındaki Rus rakibi Mirra Andreeva'yı 4-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

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