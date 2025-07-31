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        Haberler Dünya Avustralya hükümeti, öğrenci borçlarını yüzde 20 azaltarak 10,3 milyar dolarlık borcu silecek | Dış Haberler

        Avustralya hükümeti, öğrenci borçlarını yüzde 20 azaltarak 10,3 milyar dolarlık borcu silecek

        Avustralya hükümeti, öğrenci borçlarından yüzde 20'lik indirim yaparak toplam 16 milyar Avustralya dolarlık (yaklaşık 10,3 milyar dolar) öğrenci borcunu sileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:09
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        Avustralya, öğrenci borçlarının bir kısmını siliyor
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        Canberra hükümetinden yapılan açıklamada, yeni çıkarılan yasa doğrultusunda "3 milyondan fazla Avustralyalının 16 milyar Avustralya dolarından fazla borcunun silineceği" bildirildi.

        Yeni yasayla öğrenci borçlarında yüzde 20'lik indirim yapılacak.

        Bu doğrultuda 27 bin 600 Avustralya doları (17 bin 840 dolar) borcu olan bir öğrenci, 5 bin 520 Avustralya doları (3 bin 560 dolar) indirime hak kazanacak.

        Açıklamada, "Bir numaralı odak noktamız, Avustralya halkına yaşam maliyeti yardımı sağlamaya devam etmek." ifadesine yer verildi.

        Seçim vaadi yerine getirildi

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu indirim yasasının "resmi olarak iki meclisten de geçtiğini" belirtti.

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        "Eğitim almak ömür boyu borçlanmak anlamına gelmemeli." diyen Albanese, seçim sonrası parlamentoda "öğrenci borcunu azaltmayı" vadettiğini anımsatarak "Söz vermiştik ve tam da bunu yaptık." ifadesini kullandı.

        Yeni mezunun "sırtındaki yükü" hafifletecek

        Avustralya Eğitim Bakanı Jason Clare, öğrencilerin ortalama borcunun 27 bin 600 dolar olduğunu kaydederek "Bu, üniversiteden yeni mezun olmuş, (kariyerine) yeni başlayan birilerinin sırtındaki yükü hafifletecek." dedi.

        Yıllık geri ödemeleri de azalttıklarını belirten Clare, yılda 70 bin dolar kazanan birinin, her yıl geri ödemesi gereken tutarın 1300 dolara düşürüleceğini söyledi.

        Clare, "Milyonlarca Avustralyalıya binlerce dolar tasarruf... Yaşam maliyetine gerçek bir destek. Cebinize daha fazla para girmesi anlamına geliyor, hükümetin değil." diye konuştu.

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        #avustralya
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