'Facebook bizi korkutamaz!' 0:00 / 0:00

Sosyal medya üzerinden paylaşılan haber içerikleri karşılığında, bu haberleri üreten medya kuruluşlarına ödeme yapılması için harekete geçen Avustralya ile Facebook arasında yaşanan gerilim, yeni bir boyuta taşındı.

Avustralya Parlamentosunda görüşülen Google ve Facebook'un Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısına tepki olarak sosyal paylaşım sitesi Facebook, Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellemeye başladı.

Facebook’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Avustralyalı yayıncı kuruluşların Facebook'ta haber içeriği yayımlamaya devam edebileceği ancak bağlantıların ve gönderilerin Avustralyalılar tarafından görüntülenemeyeceği veya paylaşılamayacağı belirtildi.

DİĞER ÜLKELERE ÇAĞRI: SİZ DE ŞART KOŞUN!

Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşımlarını engellemesine ilişkin açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'un Avustralyalı kullanıcılara uyguladığı engellemeyi kaldırması gerektiğini söyledi.

Facebook’un haber yayınlayan kuruluşlarla müzakere masasına oturması gerektiğinin altını çizen Morrison, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını belirterek, “Diğer ülkeler de teknoloji devlerine, kullandıkları içerikler için haber kuruluşlarına ödeme yapması şartını getirmeli” çağrısı yaptı. Facebook'un kararını "küstah ve hayal kırıcı" diye niteleyen Scott Morrison, "Bizi korkutamayacaklar" dedi.

GOOGLE 'KISMEN' ANLAŞTI, FACEBOOK DİRENİYOR!

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandıkları içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Bunun ardından Google, yerel medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Ancak Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre, Google, Avustralya’da "Google Haberler"in kullandığı haber içeriği için Seven West Media'ya ödeme yapacak. Google'ın Avustralya’da medya şirketlerine ne kadar ödeme yapacağına dair resmi açıklama yapılmadı ancak anlaşmanın değerinin yıllık 23 milyon dolar olduğunu belirtiliyor.

‘ZUCKERBERG İLE GÖRÜŞTÜM’

Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak, sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti. Frydenberg, bugün yaptığı son açıklamada ise “Bugün Facebook'tan Mark Zuckerberg ile başka bir görüşme yaptım. Avustralya'nın yasayı uygulamaya kararlı olduğunu yineledim. Hafta sonu tekrar konuşacağız” dedi.

PAZARI DOMİNE EDİYORLAR AMA...

Çoğu ülkede olduğu gibi Avustralya'da da en çok kullanılan arama motoru olan Google'ın ülkedeki pazar payı, Ocak 2021 itibariyle yüzde 94 seviyesinde. Bu oran dünya ortalamasında yüzde 92 iken, Türkiye’de ise yüzde 80 düzeyinde.

Sosyal medyanın toplam nüfus içindeki penetrasyonuna bakıldığında da Avustralya’da yüzde 80 olan oran, dünya ortalamasında yüzde 54, Türkiye’de ise yüzde 70.

Dünya ortalamasında kullanıcı başına aylık ortalama 11 olan Facebook’taki reklamlara tıklama sayısı, Avustralya’da 21’e kadar çıkıyor. Bu sayı ile Avustralya, dünyada İsrail, Danimarka ve Romanya’nın ardından 4. sırada. Türkiye’de ise bu sayının aylık ortalama 14 olduğunu belirtelim.

Yine Avustralya’dan Canberra Üniversitesi’nin 2020 Dijital Haber Raporu’na göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

‘PASTAYI ONLAR GÖTÜRÜYORLAR’

Aslında işin özü, internet dünyasında yaratılan içerik üretimi ve karşılığında yaratılan trafik ve de bu trafiğe bağlı reklam pastasından alınan payda saklı. Avustralya örneğine bakıldığında, ülkede 2019 yılında dijital reklama harcanan her 100 doların (Avustralya Doları),53 doları Google’a ve 28 doları ise Facebook’a giderken, diğer tüm internet sitelerine (reklam teknolojisi ve ajanslar da dahil) sadece 19 dolar kalıyor.

Pastadaki bu çarpık tablo da Avustralya’da başta olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde de Facebook ve Google gibi internet devlerine karşı medya şirketlerinin, “Bizim ürettiğimiz içeriklerle trafik yaratıyorlar ama bunun karşılığında elde ettikleri gelirlerini paylaşmıyorlar” eleştirilerine yol açıyor.

İKİSİNİN TOPLAM REKLAM GELİRİ 231 MİLYAR DOLAR

Dijital dünyadaki reklam pastasını domine eden Facebook ve Google’ın gelirlerinin de tamamına yakınını platformları üzerinden kullanıcılara gösterdiği reklamlar oluşturuyor.

2020 yılında toplam geliri 86 milyar dolar olan Facebook, bu rakamın 84 milyar dolarını reklamlardan kazandı. Diğer bir deyişle Facebook, kazandığı paranın yüzde 98’ini reklamlardan elde ediyor.

Google’da da durum pek farklı değil. 2020 yılı genelinde toplam geliri 182 milyar doları bulan Google’ın reklam gelirleri 147 milyar dolar oldu. Böylece Google’ın kasasına giren paranın yüzde 81’i reklamlardan geldi.