Avustralya Başbakan Scott Morrison ve İçişleri Bakanı Peter Dutton yaptıkları ortak açıklamada, hükümetin yıl sonuna kadar, Avustralya’da terör suçu işleyenlerin ve terör suçundan mahkum olan herkesin vatandaşlıktan çıkarılması konusunda İçişleri Bakanlığına yetki verecek bir kanun çıkaracaklarını söyledi.

Halen yürürlükte olan kanun bir suçtan dolayı 6 yıl hapse mahkum olan çifte vatandaşlara uygulanıyor. Morrison, "Yeni kanun altında alınan cezanın uzunluğu ile ilgili bir şart olmayacak" dedi. Yeni kanunun yalnızca çifte vatandaşlık hakkı bulunanlara uygulanacağı kaydedildi.

Morrison, kanunun 15 gün içinde çıkarılacağını, ancak uygulamanın biraz zaman alacağını belirtti. İçişleri Bakan Peter Dutton 2015’te çıkan kanun gereğince 9 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığını hatırlattı. Eski Avustralya Genel Savcısı George Brandis, Abbot Hükümeti’nin çıkardığı kanunda değişlik yapılma çalışmasının insanları vatansız bırakma korkusu saracağını savunarak itiraz etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ