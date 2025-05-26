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        Haberler Dünya Avusturya'da "yalan beyanda" bulunmaktan hüküm giyen eski Başbakan Kurz temyizde aklandı | Dış Haberler

        Avusturya'da "yalan beyanda" bulunmaktan hüküm giyen eski Başbakan Kurz temyizde aklandı

        Avusturya'da 2020'de yapılan meclis soruşturmasında "yalan beyanda" bulunduğu gerekçesiyle Şubat 2024'te 8 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Sebastian Kurz'un itirazı üzerine görülen temyiz duruşmasında beraatine hükmedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:23
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        Avusturya'nın hüküm giyen eski başbakanı temyizde aklandı
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        Başkent Viyana'da görülen temyiz mahkemesindeki duruşmada hakim, birinci dereceden mahkemenin 8 aylık ertelemeli hapis cezasının kaldırılmasına hükmetti.

        Mahkeme Kurz'un yalan beyanda bulunduğuna dair kanıtların yetersiz olduğu gerekçesiyle ilk mahkemenin hükmünü iptal ederek, beraatine karar verdi.

        Avusturya'da İbiza skandalı olarak adlandırılan ve çeşitli yolsuzlukların yapıldığına dair iddiaların olduğu bir olayın araştırılması için 2020’de ulusal meclis tarafından yürütülen soruşturmada yalan beyanda bulunduğu ileri sürülen Kurz, daha sonra hakkında açılan dava sonucunda Şubat 2024'te 8 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Mahkemenin kararına karşı çıkan Kurz, davayı temyiz mahkemesine taşımıştı.

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