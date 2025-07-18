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        Haberler Spor Futbol Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a döndü! - Futbol Haberleri

        Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a döndü!

        Beşiktaş, Avusturya'daki yurt dışı kampını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:11
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        Beşiktaş, İstanbul'a döndü!
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        Beşiktaş Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a döndü.

        Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasına 4 Temmuz'da giden siyah-beyazlılar, sezon öncesi hazırlıklarının buradaki etabını tamamladı. Beşiktaş kafilesi, sabah saatlerinde Viyana Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi.

        Avusturya kampında dört hazırlık maçı yapan siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 24 Temmuz Perşembe günü oynayacağı Shakhtar Donetsk karşılaşmasına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlanacak.

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