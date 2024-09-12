Avusturya’da aşırı sağcı saiklerle işlenen suçlarda artış görüldü
Avusturya İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında Nazi propagandası ve ırkçılık gibi 556 aşırı sağcı suç işlendiğini bildirdi.
Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından İçişleri Bakanı Gerhard Karner’e aşırı sağcı suçlara ilişkin yöneltilen soru önergesine, İçişleri Bakanlığından yanıt verildi.
Yanıtta, 2024’ün ilk yarısında Nazi propagandası, ırkçılık, İslam düşmanlığı, antisemitizm gibi aşırı sağcı saiklerle 556 suçun kayıtlara geçtiği, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 386 olduğu belirtildi.
Her 5 suçtan birinin internet ortamında işlendiği kaydedilen açıklamada, suçluların 350’sinin erkek, 53’ünün kadın olduğu ifade edildi.
SPÖ Basın Sözcüsü Sabine Schatz, aşırı sağcıların işlediği suçlardaki artışa tepki göstererek iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisinin 2021’de mecliste kabul edilen sağcı aşırıcılıkla mücadele eylem planına ilişkin elle tutulur bir adım atmadıklarını söyledi.
Schatz, "Kim aşırı sağla mücadele etmek istiyorsa (aşırı sağcı) Avusturya Özgürlük Partisi ile koalisyon kurulmasını önlemelidir." dedi.
Genel seçimlerin 29 Eylül'de düzenleneceği Avusturya'da yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yarışı önde götürüyor.
İktidarın büyük ortağı merkez sağdaki ÖVP, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile koalisyona sıcak bakmıyor ancak aşırı sağcı partiye kapılarını tamamen kapatmıyor.