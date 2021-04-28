Ay'a giden astronot Michael Collins hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Ay'a ilk insanlı uçuş olan Apollo 11'de yer alan üç astronottan Michael Collins 90 yaşında hayatını kaybetti.

Collins'in ailesi, 1969'da Ay'ın yörüngesinde dönen astronotun, Çarşamba günü kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ailenin yaptığı açıklamada, "Hayattaki zorlukları her zaman tevazu ile karşılayan Mike, karşısına çıkan son zorluğu da aynı şekilde karşıladı" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onu çok özlüyoruz. Fakat böylesi bir hayat yaşadığı için ne kadar şanslı hissettiğini de biliyoruz.