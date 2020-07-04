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Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'de parçalı ay tutulması hangi gün?

Ay tutulması için çok az bir zaman kaldı. Parçalı ay tutulması ne zaman saat kaçta? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yılın üçüncü önemli gök olayı parçalı ay tutulması burçları da etkileyecek. Ay tutulmasının burçlara olan etkisi nedir? İşte tüm ayrıntılar...

Ay tutulması ne zaman

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay Tutulması'nda neler oluyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tüm burçları etkileyecek olan parçalı ay tutulması ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

5 Temmuz 2020'deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

PARÇALI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?

Tutulma anının yükselen burcu ise; Oğlak. Dolayısıyla akılcı ve kontrollü yaklaşım, sorumlu davranışlar bu dönem daha da önem kazanıyor. Bu tutulmadan en çok etkilenecek burçlar; Yay, İkizler, Başak ve Balık burcunun ilk on gününde doğanlar olacak. İkinci dereceden etki alacaklar ise; Oğlak ve Yengeç burcunun ilk on beş gününde doğanlar.

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