Ay Tutulması ne zaman?

Vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasına giren Ay Tutulması olayının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Bu gece gerçekleşecek olan ay tutulması saat kaçta tamamlanacak ve Ay Tutulması hakkında detaylı bilgi haberimizde.

AY TUTULMASI NE ZAMAN 2019 SAAT KAÇTA?

Ay tutulması 16 Temmuz gece yarısından önce saat 00.30 sularında gerçekleşecek

AY TUTULMASI'NDA NELER OLUYOR?

Tutulma haftasına giriyoruz. Bu günlerde üst üste çok şey oluyor ve bu tutulma ile birlikte, biri Merkür'ün geri dönüşü olmak üzere birçok gezegensel etki devreye girecek. Bugünlerde değişen birçok şey var. Satürn, Güney Düğümü ve Pluto var. Bu, bir şeyleri yapmanın eski yollarının ve eski inanç sistemlerimizin çökmekte olduğu anlamına gelir.

Ay Oğlak Burcunda! 15 Temmuz Pazartesi günü, Oğlak burcundaki Ay bize mantıklı ve pratik olmanın yanı sıra sağlam ve topraklanmış hissetmemizi sağlıyor. Bugün mümkün olduğunca organize ve pratik olmak için adım atın. Tutulmadan önceki gün boyunca 16 Temmuz Salı günü Ay, Venüs'e karşı bir açı yapacak. Bu da konfor ve kişisel bakım ihtiyacımızı uyandıracak, lütfen buna dikkat edin.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir.

Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.Bunun sonucunda Ay tutulması olur.

Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.