Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Ay üssü: Bilim insanları Ay’da yaşama imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirdi

        Ay üssü: Bilim insanları Ay’da yaşama imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirdi

        Bilim insanları astronotların Ay'da uzun süre boyunca bulunmasına imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirdi.

        Giriş: 04.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ay üssü: Bilim insanları Ay'da yaşama imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Peter Gillibrand ve Rob Thomas | BBC News

        Bilim insanları astronotların Ay’da uzun süre boyunca bulunmasına imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirdi.

        NASA’nın Artemis Programı kapsamında 2030 civarında Ay’da bir üs kurulması hedefleniyor.

        Galler’deki Bangor Üniversitesi’nden bilim insanları, üste yaşamı mümkün kılmak için haşhaş tohumu kadar küçük nükleer hücreler geliştirdi.

        Projede yer alan Prof. Simon Middlebrugh, bunun zorlu fakat eğlenceli bir süreç olduğunu söyledi.

        Üniversitenin Rolls Royce, İngiltere Uzay Ajansı ve ABD’deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ortaklığında geliştirdiği teknoloji, bütün nükleer enerji santralinin bir araba boyutunda olmasını sağlıyor.

        Mars’a yolculukta da bir durak olarak kullanılabilecek Ay, modern teknolojiler için gerekli pek çok kaynağa sahip.

        Bu kaynakların yerinde kullanımı, oradan diğer gezegenlere gitmeyi daha kolay kılabilir.

        Prof. Middleburgh, önümüzdeki aylarda nükleer yakıtı her yönden testlere tabi tutacaklarını söyledi.

        Ay’da atmosfer olmadığı için hava sıcaklığı -248 dereceye kadar düşüyor.

        Üniversitenin geliştirdiği ve Trisofuel adlı nükleer yakıt, Rolls Royce’un üreteceği mikro nükleer santralde kullanılacak.

        Prof. Middleburgh, bu santralin bir rokete yüklenerek Ay’a götürülmesinin mümkün olduğunu söyledi.

        Santralin uzay yolcuğundaki basınç, sarsıntı ve ivme etkilerinden nasıl etkileneceği, önümüzdeki süreçte yapılan testlerle anlaşılacak. Fakat Prof. Middleburgh, tasarımlarından umutlu:

        “Bunlar uzay yolculuğunun ardından Ay’a indikten sonra güvenle çalışabilecek yapılar.”

        Hindistan’ın uzay aracı geçen ay Ay’ın güney kutbuna iniş yapan ilk araç olmuştu.

        Bu bölgede su buzu arayacak Hindistan, bunu başarabilirse Ay yolculuklarının geleceği değişebilir.

        Prof. Middleburgh, geliştirdikleri teknolojinin elektriği kesilen afet bölgelerinde de kullanılabileceğini söyledi.

        Bangor Üniversitesi’nden başka bir ekip ise uzay roketleri için nükleer itki kaynakları geliştiriyor.

        Ekibin başındaki Dr. Phylis Makurunje, yeni sistemlerinin çok güçlü bir itki sağladığını ve mevcut teknolojilerle 9 aydan uzun olan Mars yolculuğunun böylece 6 aya ineceğini açıkladı.

        2030’larda Ay üsleri

        Jeopolitik üzerine çalışan gazeteci ve yazar Tim Marshall’a göre yakıt konusundaki gelişmeler, Ay’ın güney kutbuna gidiş yarışını etkiledi.

        Marshall 2030’larda Ay’da bir Çin üssü bir de ABD liderliğinde bir üs olmasını bekliyor:

        “Bundan emin sayılırım çünkü büyük güçler bu yarışın dışında kalmayı göze alamaz.

        “Çinliler ilk tuğlayı 2028’de koyarak bunu yapan ilk ülke olmayı hedefliyorlar. 2030’ların başında muhtemelen Çin’inki de ABD liderliğinde yapılan da tamamlanmış olacaktır.

        “21. yüzyıl teknolojileri için gerekli olan Titanyum, lityum, silikon, demir ve başka minerallerin de Ay’da bulunduğunu tahmin ediliyor.

        “Tam miktarları bilinmese de şirketler bunları ekonomik olarak işlenebilir görüyor.

        “Fakat uzayın ticarileşmesi, işleri daha karışık hale getirebilir.

        “Uzayın kullanımına ait Uzay Anlaşması 1967’de yazıldı.

        “Hâlâ bir taslağa benziyor ve üzerinden 50 yıl geçtikten sonra çağ dışı kaldı.

        “O zamanlar modern teknoloji yoktu ve uzay yarışı günümüzdeki gibi şirketler arasında değil devletler arasında yapılıyordu.

        “Birleşmiş Milletler’de kabul edilecek yeni kurallar olmazsa, herkes uzayda istediğini yapabilir ve bu da tehlikeli durumlara yol açabilir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü
        Alanya'da can pazarı: 3 turist öldü