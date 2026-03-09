Birçok kadın doğumdan sonra vücudunun tamamen eski haline döneceğini düşünür. Ancak uzmanlara göre hamilelik; ayak yapısından duruşa, kalp sağlığından beyin hücrelerine kadar vücutta kalıcı izler bırakabilen önemli bir deneyimdir.

HAMİLELİK VÜCUTTA KALICI DEĞİŞİKLİKLER BIRAKABİLİR

Londra’da görev yapan Kadın Doğum ve Jinekoloji uzmanı Dr. Shazia Malik, kadınların hamilelikte yaşanan değişimlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaları gerektiğini söylüyor. Malik’e göre bu değişiklikler yalnızca fiziksel dönüşümler değil, aynı zamanda vücudun başardığı büyük bir sürecin izleri. Popular Science dergisine verdiği bir röportajda bunu şu sözlerle ifade ediyor: “Hastalarıma her değişikliği, başardığınız büyük bir yolculuğun onur nişanı gibi görmelerini tavsiye ediyorum.”

REKLAM

Hamilelik, doğumdan sonra da vücutta kalıcı izler bırakabilen önemli değişimlere yol açabilir. İşte hamileliğin vücudunuzda kalıcı etkiler bırakabilen yedi yönü:

AYAKKABI NUMARANIZ BÜYÜYEBİLİR

Yeni doğum yapan annelerin “artık ayağıma olmuyor” diyerek ayakkabılarını başkalarına vermesi oldukça yaygın bir durumdur. Bunun nedeni hamileliğin ayak yapısında değişikliklere yol açabilmesidir.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Sherry Ross’a göre birçok kadın hamilelik sırasında ayaklarının uzadığını veya genişlediğini fark eder. Bunun başlıca nedeni, vücudun doğuma hazırlanmasına yardımcı olan hormonlardır.

Özellikle relaksin hormonu ayaklardaki bağları ve eklemleri gevşetir. Bu gevşeme ayak kemerinin yayılmasına ve dolayısıyla ayakkabı numarasının büyümesine yol açabilir. Ayrıca özellikle üçüncü trimesterde görülen ayak şişmesi ve kilo artışı da bu değişime katkı sağlar.

REKLAM

Bazı kadınlarda doğumdan sonra ayaklar eski haline dönebilir. Ancak bazıları için bu değişim kalıcıdır. Hatta kimi anneler bunu yeni ayakkabı alışverişi için iyi bir bahane olarak görür.

Hamilelik sırasında bazı kadınların ellerinde de hafif büyüme fark edilebilir. Bu tür iskelet değişikliklerinin tam nedeni ise bilim insanları tarafından hâlâ tam olarak açıklanamamıştır.

EMZİRME MEME SAĞLIĞINI ETKİLEYEBİLİR

Emzirme süreci çoğu zaman yalnızca bebeğe sağladığı faydalarla konuşulsa da anne sağlığı üzerinde de önemli etkiler yaratabilir.

Dr. Malik’e göre emzirme, yumurtalık kanseri riskini azaltabilir. Üstelik her doğumla birlikte bu risk biraz daha düşer.

Meme kanseri söz konusu olduğunda tablo daha karmaşıktır. Hamilelik bazı agresif meme kanseri türlerinin riskini çok hafif artırabilir; ancak emzirmenin bu riski dengeleyici bir etkisi olduğu düşünülmektedir.

Öte yandan meme görünümünde değişiklikler de olabilir. Hamilelik sırasında memeler normal boyutlarının iki ila üç katına kadar büyüyebilir. Emzirme dönemi sona erdiğinde ise süt üretiminden sorumlu bez dokusu azalır ve yağ dokusunun yapısı değişir. Bunun sonucunda memeler daha küçük, daha yumuşak ve daha az sıkı bir görünüme sahip olabilir.

REKLAM

Hamilelik yalnızca bir doğum süreci değil, aynı zamanda vücudun genel sağlık durumunu ortaya çıkaran bir “stres testi” olarak da kabul edilir.

Dr. Ross’a göre hamilelik sırasında ortaya çıkan bazı komplikasyonlar ileriki yıllarda kalp-damar hastalıkları açısından risk sinyali verebilir. Bu komplikasyonlar arasında:

- Gebelik hipertansiyonu

- Gebelik diyabeti

- Erken doğum

- Normalden küçük doğan bebek

gibi durumlar bulunur.

Kalp-damar hastalıkları kadınlarda en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Hamilelik sırasında ortaya çıkan bu sinyaller, risklerin yıllar öncesinden fark edilmesini sağlayabilir. Böylece kadınlar kan basıncını kontrol etmek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı bir kilo korumak gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle ileride oluşabilecek sorunları azaltabilir.

REKLAM

EKLEMLER, SIRT VE DURUŞ DEĞİŞEBİLİR

Hamilelik yalnızca dış görünümü değil, vücudun iskelet sistemini de etkileyebilir.

Hormonal değişimler, artan vücut ağırlığı ve büyüyen karın, vücudun ağırlık merkezini değiştirir. Bu durum omurganın eğriliğinde değişikliklere ve eklemlerde farklı yük dağılımlarına yol açar.

Relaksin hormonunun bağları gevşetmesi de eklemlerin stabilitesini azaltabilir. Bu nedenle bazı kadınlar doğumdan sonra uzun süre devam eden sırt ağrısı, kalça ve leğen kemiği ağrısı, diz ağrısı, kuyruk sokumu ağrısı gibi sorunlar yaşayabilir.

PELVİK TABAN KASLARI ZAYIFLAYABİLİR

Pelvik taban kasları; rahmi, mesaneyi ve bağırsakları destekleyen önemli kaslardır. Hamilelik ve özellikle vajinal doğum bu kaslar üzerinde ciddi bir yük oluşturabilir.

Bu kasların zayıflaması durumunda pelvik organlar aşağı doğru sarkabilir ve pelvik organ prolapsusu adı verilen durum ortaya çıkabilir.

REKLAM

Belirtiler arasında; pelvik bölgede basınç hissi, idrar kaçırma, bağırsak hareketlerinde zorlanma yer alabilir.

Özellikle öksürme, hapşırma veya gülme sırasında idrar kaçırma doğumdan sonra oldukça yaygındır. Kegel egzersizleri ve pelvik taban fizyoterapisi bu sorunun kontrol edilmesine yardımcı olabilir; ancak bazı kadınlarda değişiklikler kalıcı olabilir.

KARIN KASLARI AYRILABİLİR

Hamilelik sırasında büyüyen bebeğe yer açmak için karın ön duvarında bulunan rektus abdominis kasları gerilir. Bazı durumlarda bu kaslar normalden fazla ayrılarak aralarında boşluk oluşabilir.

Bu durum diastasis recti olarak adlandırılır ve doğumdan sonra uzun süre devam edebilir. Belirtiler arasında karın bölgesinde güçsüzlük, sırt ağrısı ve karında belirgin bir çıkıntı yer alabilir.

REKLAM

Uzmanlar doğum sonrası fizyoterapi, Pilates ve karın kaslarını güçlendiren egzersizlerin bu durumun toparlanmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

BEBEĞİNİZİN HÜCRELERİ VÜCUDUNUZDA KALABİLİR

Hamileliğin en ilginç etkilerinden biri ise bilim kurgu filmlerini andıran bir durumdur: Bebeğin bazı hücreleri annenin vücudunda kalabilir.

Fetal-maternal mikrokimerizm olarak adlandırılan bu süreçte, bebeğe ait bazı hücreler plasenta yoluyla annenin kan dolaşımına geçebilir.

Bu hücreler daha sonra, beyin, kalp, karaciğer, akciğer, böbrek, dalak gibi organlara yerleşebilir ve yıllarca hatta on yıllarca orada kalabilir.

Araştırmalar bu hücrelerin bazı kanser türlerine karşı koruma sağlayabileceğini, yara iyileşmesine katkıda bulunabileceğini ve bağışıklık sistemi üzerinde etkileri olabileceğini göstermektedir.

Dr. Malik’e göre bu hücreler hatta Alzheimer hastalığına karşı koruyucu rol oynayabilir. Bu alan hâlâ araştırılmaktadır, ancak bilim insanlarına göre oldukça büyüleyici bir keşiftir.

Bir bakıma anne olduğunuzda çocuğunuzun bir parçasını uzun yıllar boyunca vücudunuzda taşırsınız.

Görsel Kaynak: istockphoto, shutterstock