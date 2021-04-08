Ayasofya Camii'nin imamı olarak tanınan Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü. 24 Temmuz'da Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla birlikte göreve gelen ve bugüne kadar Ayasofya Camii imamı olarak görev yapan Mehmet Boynukalın kimdir? Mehmet Boynukalın kaç yaşında? İşte Mehmet Boynukalın biyografisi

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

1971 doğumlu Mehmet Boynukalın, 1992 yılında Mısır'daki Sünni İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktorasını 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Boynukalın, 2011'e kadar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak çalıştı.

2011'de İstanbul Şehir Üniversitesi'ne giren Boynukalın, 2018'de bu üniversitedeyken profesörlük unvanı aldı. Haziran 2020'de, İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapatılana kadar da burada kaldı.

Arapça dini kitap çevirileri de yapan, dört çocuk babası Boynukalın, 2020'ye kadar Şehir Üniversitesi'nde kaldı. Kuruluşunda beri yer aldığı ve camisinde de imamlık yaptığı üniversitenin kapatılmasının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Mehmet Boynukalın, aynı zamanda eski AK Parti milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da amcası. Mehmet Boynukalın'ın babası Rıfat Boynukalın da Necmettin Erbakan'la birlikte Milli Nizam Partisi'nin kurucularındandı.